Maurizio Mangialardi, consigliere regionale del Partito Democratico nelle Marche, ha rilanciato con forza la richiesta di approvare una legge regionale sul suicidio assistito. L'iniziativa giunge all'indomani della notizia del primo caso di suicidio medicalmente assistito realizzato in Lombardia nell'ambito del Servizio sanitario regionale. Mangialardi ha ricordato che la sua proposta di legge era stata già presentata nel 2022 e riproposta nell'attuale legislatura.

La proposta è stata iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, sebbene Mangialardi preveda un probabile rinvio alla commissione competente.

Il consigliere ha sottolineato che i servizi sanitari regionali sono «già oggi chiamati concretamente a farsi carico delle legittime richieste formulate da parte di soggetti titolati ad accedere al suicidio medicalmente assistito». Ha inoltre evidenziato come molte Regioni abbiano già provveduto ad approvare specifiche leggi in materia, rispondendo alle sollecitazioni della Corte Costituzionale.

Il quadro normativo e il dibattito in Commissione

La sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 costituisce un riferimento cruciale per la regolamentazione del suicidio assistito in Italia. Tale pronuncia stabilisce la non punibilità di chi «agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Mangialardi ha dichiarato di non considerare il passaggio in Commissione un problema, bensì un'opportunità. Ha evidenziato la necessità di una discussione seria e approfondita, che coinvolga medici, giuristi, esperti di bioetica, associazioni, il mondo delle cure palliative e le diverse sensibilità culturali e religiose. Tuttavia, ha chiarito che «il rinvio in Commissione deve servire ad approfondire, non a rinviare ancora».

Precedenti e richieste di suicidio assistito nelle Marche

Nelle Marche, dal 2020 a oggi, sono state sette le persone che hanno richiesto il suicidio assistito, secondo i dati dell'associazione Coscioni. Un precedente significativo a livello nazionale è quello di Federico Carboni di Senigallia, tetraplegico da dodici anni, il quale ha ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito il 16 giugno 2022, a seguito della sentenza della Consulta.

In conclusione, Mangialardi ha ribadito che «regolamentare non significa incentivare. Significa garantire diritti, tutelare le persone più fragili ed evitare che davanti a una scelta così drammatica si aggiungano incertezza, disuguaglianze e solitudine».