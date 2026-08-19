A Matera, i consiglieri comunali Marco Bigherati e Francesco Lisurici hanno formalizzato il loro ingresso in Futuro Nazionale, passando al Gruppo Misto. La decisione, comunicata tramite una nota congiunta, è stata definita un passaggio istituzionale necessario per esercitare l’azione politica e amministrativa con piena autonomia, trasparenza e riconoscibilità. L'adesione al Gruppo Misto consentirà ai due esponenti di portare nell'assise comunale le idee, i valori e le proposte di Futuro Nazionale.

Questa scelta non è un semplice cambiamento formale, ma segna l’inizio di una nuova fase politica.

Bigherati e Lisurici hanno ribadito il loro sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti, specificando che tale appoggio si esprimerà attraverso una valutazione autonoma e puntuale dei singoli provvedimenti. L’unico criterio guida sarà l’interesse di Matera e dei materani. Giulio Curatella, responsabile regionale di Futuro Nazionale in Basilicata, ha commentato che Matera avrà un ruolo centrale nel progetto politico lucano e nazionale.

Le motivazioni del consigliere Lisurici

Francesco Lisurici ha motivato la sua decisione di lasciare Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale come il risultato di un profondo percorso di riflessione politica e amministrativa. Lisurici ha spiegato che il progetto originario di Forza Italia, incentrato su innovazione, sviluppo e valorizzazione di nuove figure politiche, non si è concretizzato come auspicato.

Ha evidenziato la mancanza di confronto, programmazione e coinvolgimento all'interno del partito, oltre a una presenza limitata del commissario regionale e a interlocuzioni ritenute deboli con i rappresentanti regionali e nazionali.

Il consigliere ha dichiarato di riconoscersi pienamente nei valori di Futuro Nazionale, che includono la sicurezza, il sostegno alle Forze dell’Ordine, la tutela della famiglia, il contrasto al calo demografico e la valorizzazione delle identità locali. Lisurici ha inoltre confermato che la sua collocazione amministrativa rimane all'interno della maggioranza, a sostegno dell'operato del sindaco Antonio Nicoletti.

Il rafforzamento di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale si propone di rafforzare la propria rappresentanza istituzionale e di consolidare la sua presenza sia a livello locale che regionale.

Il responsabile regionale Giulio Curatella ha espresso grande soddisfazione per l’adesione di Lisurici, sottolineando come l’esperienza amministrativa e la profonda conoscenza del territorio che il consigliere porta al partito siano un valore aggiunto. Con l’ingresso di Marco Bigherati e Francesco Lisurici, Futuro Nazionale intende rafforzare il proprio ruolo nell’assise comunale di Matera e contribuire attivamente al progetto politico regionale e nazionale.