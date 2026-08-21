Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio significativo al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, in occasione della 47esima edizione del Meeting di Rimini. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha posto l'accento sull'importanza cruciale di valori quali la solidarietà, l'amicizia sociale e la gratuità dell'amore come pilastri capaci di aprire orizzonti inediti alla politica, all'economia e alla vita civile. Mattarella ha descritto il contesto attuale con parole incisive: “Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti Stati sovrani”.

Il Presidente ha sottolineato con forza che è dall'umanità delle donne e degli uomini che devono scaturire le energie necessarie per respingere l'omologazione, la passività, l'odio e l'avversione verso il diverso e lo straniero. Ha ribadito l'urgenza di educare alla pace, un imperativo categorico per il futuro. Nel suo messaggio, Mattarella ha espresso l'augurio che il Meeting di Rimini e tutti i suoi partecipanti possano continuare a edificare con generosità orizzonti di umanità.

Il Meeting di Rimini: un appuntamento storico e il tema dell'amore

Definendo il Meeting di Rimini un appuntamento di grande rilievo, il Presidente Mattarella ha evidenziato come l'evento, giunto alla sua 47esima edizione, rappresenti una storia in continua evoluzione.

In questi tempi di trasformazioni straordinarie, il Meeting si propone di continuare a contribuire alla costruzione della storia stessa, intrecciando con coerenza i fili del proprio percorso. Quest'anno, ha rimarcato il Presidente, il nodo centrale è stato stretto sull'amore. A tal proposito, Mattarella ha citato il celebre verso conclusivo della Commedia di Dante: “L'amor che move il sole e l'altre stelle”. Ha poi approfondito il concetto, affermando che “l'amore che apre agli altri, oltre noi stessi e il nostro presente, è una forza interiore che assume una dimensione relazionale e, quindi, sociale, preziosa. Legare l'io al tu, al noi, spezza le solitudini e imprime direzioni ai percorsi umani”.

Questa visione è stata contrapposta dal Presidente al falso realismo, che secondo lui “conduce all'inerzia, alla sfiducia, alla rassegnazione”. Ha invece enfatizzato come il destino delle comunità sia quello di farsi protagoniste attive del proprio futuro. Mattarella ha inoltre richiamato il pensiero del Pontefice Leone XIV e la sua enciclica “Magnifica humanitas”, evocando un'umanità che non deve essere confinata in muri illusori e condannata all'egoismo, ma che deve essere invece aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, sempre pronta a costruire nuovi ponti.

Valori e finalità del Meeting per l'amicizia fra i popoli

Il Meeting per l'amicizia fra i popoli, organizzato dalla Fondazione omonima, si configura annualmente a Rimini come una preziosa occasione di incontro, un luogo di dialogo e uno spazio aperto di conoscenza e cultura.

L'evento, che si rinnova da decenni, ha costantemente contribuito a sollecitare la coscienza di numerosi giovani e a promuovere valori fondamentali. Tra questi spiccano la dignità della persona, la solidarietà, l'accoglienza e l'integrazione, pilastri essenziali per la crescita della società.

L'appuntamento riminese si distingue per la sua attenzione costante ai temi della convivenza democratica, della cooperazione tra i popoli e del rispetto di ogni persona nella sua libertà, nei suoi diritti e nelle sue diversità. Il Meeting di Rimini si conferma così un punto di riferimento centrale per la riflessione sui grandi temi dell'attualità e della società contemporanea, promuovendo un'idea di umanità aperta e costruttiva.