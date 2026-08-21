La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha prontamente replicato alle aspre critiche mosse dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in merito al nuovo patto europeo sui migranti. In una dichiarazione rilasciata il 21 agosto 2026, Meloni ha categoricamente affermato che l'accordo recentemente raggiunto in seno all'Unione Europea per la gestione complessiva dei flussi migratori rappresenta una chiara e fondamentale tutela per l'Italia, respingendo con decisione l'interpretazione di Schlein che lo aveva etichettato come un "boomerang" per il paese.

Meloni: il patto Ue sui migranti è una garanzia per l'Italia

La presidente Meloni ha enfaticamente sottolineato come il nuovo patto Ue sui migranti sia stato meticolosamente costruito con l'obiettivo primario di garantire sia la sicurezza nazionale sia una gestione più strutturata e ordinata dei complessi flussi migratori diretti verso il territorio italiano. Ha ribadito con fermezza: "Il nuovo patto europeo sui migranti tutela l'Italia e non rappresenta un boomerang, come invece sostiene la segretaria del Partito Democratico". La leader del governo ha inoltre chiarito che l'intesa complessiva raggiunta a livello europeo introduce disposizioni specifiche e mirate, volte a rafforzare significativamente i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e a implementare un meccanismo di redistribuzione equa dei migranti tra tutti i Paesi membri, alleggerendo così il carico sui paesi di primo ingresso.

Le innovazioni del nuovo accordo europeo sulla migrazione

Il nuovo patto europeo sui migranti, frutto di intense negoziazioni e successivamente approvato dalle istituzioni dell'Unione Europea, introduce un insieme di regole comuni e armonizzate per la gestione delle richieste di asilo e per una più efficace cooperazione tra gli Stati membri. Questo accordo ambizioso mira a stabilire un equilibrio più giusto e sostenibile nella ripartizione delle responsabilità tra i Paesi di primo ingresso, come l'Italia, e gli altri Stati dell'Unione. A tal fine, prevede l'attivazione di robusti meccanismi di solidarietà e sostegno operativo, essenziali per affrontare congiuntamente le sfide migratorie. Secondo l'analisi della presidente Meloni, queste nuove disposizioni rappresentano un passo avanti decisivo e un miglioramento sostanziale rispetto alle normative precedenti, le quali, a suo dire, tendevano a concentrare un onere eccessivo sui Paesi affacciati sul Mediterraneo.

La presidente del Consiglio ha infine riaffermato l'impegno costante dell'Italia a collaborare attivamente con le istituzioni europee per assicurare una gestione sempre più efficace e pienamente condivisa dei flussi migratori. Ha concluso la sua dichiarazione sottolineando che il governo italiano rimane risolutamente impegnato a difendere gli interessi nazionali primari, operando sempre nel pieno rispetto delle consolidate regole e dei principi dell'Unione Europea.