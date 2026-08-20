Il deputato e segretario del PD Toscana, Emiliano Fossi, ha accolto con interesse le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul futuro di Monte dei Paschi di Siena (Mps). Meloni ha auspicato che Mps "non finisca smembrata, perdendo il proprio nome e la propria identità". Fossi ha definito la posizione condivisa dal PD, ma ha richiesto fatti concreti.

Riguardo le strategie del cda di Mps, Fossi ha espresso fiducia nel progetto dell'AD Luigi Lovaglio. Il piano mira a mantenere l'identità della banca, evitando vendite o smembramenti, un approccio che Fossi ritiene convincente.

Le istanze toscane per Mps

La vicesegretaria del PD Toscana, Stefania Lio, ha evidenziato la posizione unitaria delle istituzioni di Siena e della Toscana sulla non frammentazione di Mps. Lio ha chiarito che non smembrare il Monte significa andare oltre la mera conservazione del nome, includendo la tutela dell’occupazione, il mantenimento a Siena delle funzioni strategiche e direzionali e la salvaguardia di una presenza della rete delle filiali.

Monte dei Paschi è un patrimonio storico per Siena e un asset fondamentale per l'economia toscana e del Centro Italia. La sua presenza territoriale è cruciale per l'accesso al credito e il sostegno a famiglie, piccole e medie imprese, agricoltura e Terzo settore.

Questo patrimonio deve essere preservato.

Appuntamenti istituzionali chiave

Le istituzioni toscane hanno richiesto al Governo garanzie concrete sull'operazione in corso su Mps. L'incontro del 20 agosto con il ministro Giancarlo Giorgetti è un passaggio importante per risposte. Il Consiglio comunale straordinario di Siena, il 2 settembre, sarà un'ulteriore occasione per verificare sviluppi e impegni concreti.

Fossi e Lio hanno ribadito che la valutazione del confronto si baserà sui risultati concreti, non sulle dichiarazioni, per rafforzare integrità, lavoro e radicamento territoriale della banca.