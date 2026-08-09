Il ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, ha dichiarato la necessità di una forte alleanza tra i Paesi islamici per fronteggiare quella che ha definito la minaccia rappresentata da Israele. Questa affermazione è stata rilasciata il 9 agosto 2026, durante una conferenza stampa a Islamabad, dove Dar ha sottolineato l'importanza dell'unità tra gli Stati islamici per rispondere alle azioni di Israele nella regione.

Le dichiarazioni del ministro Dar sulla cooperazione islamica

Nel corso dell'incontro con i media, Ishaq Dar ha affermato che "la situazione attuale richiede una risposta collettiva e coordinata da parte dei Paesi islamici".

Il ministro ha ribadito la disponibilità del Pakistan a collaborare con altri Stati musulmani per rafforzare la cooperazione e la solidarietà, con l'obiettivo di contrastare le minacce derivanti dalle politiche israeliane. Dar ha evidenziato che la questione palestinese rimane centrale per il governo pachistano e che il sostegno alla causa palestinese è una priorità costante nella politica estera del Pakistan.

Il ruolo del Pakistan nell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC)

Il Pakistan è uno dei membri fondatori dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), istituita nel 1969 per promuovere la solidarietà tra i Paesi musulmani e sostenere la causa palestinese. L'OIC riunisce 57 Stati membri ed è la seconda organizzazione intergovernativa più grande dopo le Nazioni Unite.

Le sue finalità principali includono la tutela degli interessi dei musulmani nel mondo e la promozione della cooperazione politica, economica, sociale e culturale tra i Paesi aderenti. La posizione espressa dal ministro Dar si inserisce in un contesto più ampio di iniziative diplomatiche che vedono il Pakistan impegnato a rafforzare i legami con gli altri Stati islamici, in particolare nell'ambito dell'OIC, per affrontare le questioni regionali e internazionali di maggiore rilevanza.