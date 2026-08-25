Il governo cinese ha fermamente dichiarato "illegali" le recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro l'Iran, annunciando la propria intenzione di salvaguardare risolutamente i propri interessi economici e commerciali nella regione. Questa decisa presa di posizione di Pechino giunge in risposta all'introduzione di nuove misure restrittive da parte di Washington nei confronti di Teheran, un atto che ha riacceso le tensioni internazionali.

La posizione di Pechino sulle sanzioni unilaterali

La Cina, attraverso il portavoce del suo Ministero degli Esteri, ha comunicato che le sanzioni statunitensi sono prive di una solida base giuridica riconosciuta dal diritto internazionale.

Pechino ha espresso la sua ferma opposizione a tali provvedimenti unilaterali, sottolineando che essi contravvengono ai principi di sovranità. Il governo cinese ha ribadito che continuerà a tutelare con determinazione gli interessi legittimi delle proprie imprese e dei propri cittadini, mantenendo i rapporti economici e commerciali con l'Iran in piena conformità con le leggi internazionali e i principi del multilateralismo.

Le implicazioni per la cooperazione economica

La Cina ha ribadito con forza che le restrizioni imposte dagli Stati Uniti non intaccheranno la volontà di Pechino di mantenere e sviluppare attivamente la cooperazione con Teheran. Il portavoce ha enfatizzato che "la Cina adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi delle sue imprese", manifestando una chiara determinazione a proteggere le proprie attività economiche.

Pechino ha inoltre riaffermato la sua opposizione inequivocabile alle sanzioni unilaterali che non trovano alcun fondamento nel diritto internazionale, evidenziando la necessità di un approccio basato sul dialogo e sul rispetto reciproco.

La questione delle sanzioni internazionali rimane un tema centrale e complesso nei rapporti tra Stati Uniti, Iran e Cina. In questo contesto, Pechino continua a sostenere con convinzione la necessità di percorrere la strada delle soluzioni diplomatiche e negoziali e di promuovere il rispetto delle regole multilaterali come pilastro fondamentale per la stabilità nelle relazioni internazionali, in netto contrasto con le azioni unilaterali.