Con lo scrutinio del 91,2% dei voti delle primarie del Likud del 17 agosto, si delinea la lista dei candidati per le elezioni della Knesset del 27 ottobre. Dopo Benyamin Netanyahu, capo del partito, il primo posto è di Eli Cohen (ministro dell’Energia). Seguono Amir Ohana (presidente della Knesset), Yariv Levin (ministro della Giustizia), Miri Regev (ministra dei Trasporti) e Ofir Katz (capogruppo della coalizione).

I posti sei e sette sono occupati dai ministri Yoav Kisch (Istruzione) e Miki Zohar (Cultura). Una sorpresa è all’ottavo posto: Almog Cohen, new entry candidatosi nel Likud la settimana precedente, dopo l'uscita dal partito di Itamar Ben Gvir.

La parlamentare Tali Gotliv è la seconda donna a entrare nelle prime due decine della lista, al dodicesimo posto, realistiche dai sondaggi. Il ministro della Comunicazione Shlomo Karhi (tredicesimo) e il ministro dell’Economia Nir Barkat (sedicesimo) sono considerati molto in bilico.

Dieci posti nelle prime due decine della lista elettorale sono stati garantiti a Netanyahu per sue nomine personali, facendo slittare i candidati prediletti dalle primarie a posizioni a rischio. I sondaggi attribuiscono al Likud circa 23-26 seggi. Se risultati e proiezioni venissero confermati, almeno cinque degli attuali ministri non entrerebbero nel prossimo Parlamento.

Il sistema delle primarie e le nomine del leader

Il Likud utilizza un sistema di primarie per selezionare la maggior parte dei propri candidati alla Knesset. Benyamin Netanyahu è garantito capolista, mentre le primarie determinano i candidati dal secondo posto in poi. Il leader può inserire fino a dieci candidati di sua scelta nelle prime trentacinque posizioni della lista. Questa prerogativa ha generato apprensione tra i deputati uscenti, che temono di perdere il seggio per le nomine personali.

Contesto elettorale e prospettive del Likud

Il Likud, attualmente il partito più grande della Knesset, affronta le prossime elezioni in un contesto di incertezza. I sondaggi suggeriscono che il partito potrebbe ottenere circa ventiquattro seggi, un risultato che lo manterrebbe in testa ma non sufficiente per formare autonomamente una coalizione di governo.

Preoccupazioni interne riguardano candidati scelti, che potrebbero risultare meno attrattivi per gli elettori moderati e indecisi. Le nomine personali di Netanyahu potrebbero influenzare la composizione finale della lista e la rappresentanza dei ministri uscenti.