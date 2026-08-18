La segretaria, Elly Schlein, chiuderà la Festa dell'Unità pugliese a Martina Franca (Taranto) il 6 settembre alle 20:30. L'edizione 2026, dall'1 al 6 settembre, si terrà presso gli 'Orti del Duca'.

Numerosi ospiti parteciperanno alla Festa. Tra questi, l'ex ministra Teresa Bellanova (Italia Viva) e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, che il 1° settembre presenterà il volume 'La nostra sicurezza'. Sarà presente anche l'ex premier Massimo D'Alema.

Il 2 settembre alle 20:00, un dibattito sul Mezzogiorno vedrà confrontarsi il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il governatore pugliese, Antonio Decaro.

Nicola Zingaretti, capo delegazione PD al Parlamento Europeo, interverrà il 4 settembre alle 19:00 in un panel sull'enciclica papale 'Magnifica Humanitas'.

Temi della Festa

I dibattiti della Festa dell'Unità pugliese affronteranno temi cruciali: lavoro, ambiente, autonomia differenziata e vertenze del Mezzogiorno. Un confronto su temi chiave.

Schlein e le Feste dell'Unità

La presenza di Elly Schlein a Martina Franca rientra nel suo impegno per le Feste dell'Unità, dove la segretaria incontra volontari e militanti. Per il PD, le Feste sono momenti fondamentali di confronto sulle priorità delle persone e di rafforzamento del legame dirigenza-base.