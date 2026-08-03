Il primo sondaggio SWG di agosto per il TgLa7 traccia un quadro politico in movimento, caratterizzato da un generale arretramento delle forze tradizionali e dall'avanzata di Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci. In un contesto segnato da un aumento significativo di chi sceglie di non esprimersi, il barometro elettorale mostra variazioni rilevanti sia nella maggioranza sia nelle opposizioni.

Il centrodestra in sofferenza

Fratelli d'Italia si conferma primo partito del Paese al 27,0%, registrando una stabilità perfetta rispetto alla rilevazione del 27 luglio.

Non va altrettanto bene agli alleati di governo: Forza Italia cede due decimali e scende al 7,4%**, mentre la Lega prosegue la sua fase complessa perdendo uno 0,2% e attestandosi al 5,5%. Noi Moderati rimane fermo all'1,0%

A compensare le perdite dell'area di centrodestra è la crescita di Futuro Nazionale: il partito dell'ex generale Vannacci guadagna lo 0,3% in una sola settimana, salendo al 7,2%. Con questo risultato, la formazione sfiora il sorpasso su Forza Italia e stacca nettamente la Lega, imponendosi come ago della bilancia per le dinamiche interne all'area conservatrice.

Bene M5S, crescono gli indecisi

In questo sondaggio sul versante dell'opposizione, il Partito Democratico subisce una flessione dello 0,3%, scendendo al 20,6%..

La distanza da FdI si allarga così a 6,4 punti percentuali. Di contro, il Movimento 5 Stelle mostra un leggero segnale di ripresa e sale al 3,0%

Tra le altre forze del centrosinistra e del centro riformista Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) conferma la propria quota rimanendo stabili al 6,5%.

Azione di Carlo Calenda perde un decimale e si attesta al 3,3%, rimanendo comunque al di sopra della soglia di sbarramento. Italia Viva guadagna lo 0,1% salendo al 2,4%, mentre +Europa si conferma all'1,2%. Le formazioni minori come Sud chiama Nord e ORA! mantengono una stima dell'1,0%.

Il dato forse più significativo dell'indagine condotta all'inizio di agosto riguarda la quota di chi non si esprime (astensionismo e indecisi), che registra un balzo di ben tre punti percentuali, passando dal 27% al 30%. L'inizio del periodo estivo e le tensioni politiche in corso sembrano spingere una fetta consistente di elettorato verso la disaffezione alla politica e ai partiti.