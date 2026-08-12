Secondo il sondaggio condotto da Lab21 per Affaritaliani.it, la fiducia degli italiani nei confronti dei ministri del governo Meloni non supera mai la soglia del 53%. Tra le intenzioni di voto il campo largo supera il centrodestra, in un quadro di relativa stabilità tra le forze politiche. Sempre in crescita Futuro Nazionale.

Il dato sulle Intenzioni di voto

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la coalizione del campo largo si trova in vantaggio con il 44,1%. Al suo interno il Partito Democratico di Elly Schlein registra il 20,1% e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ottiene il 13,7%.

Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si attesta al 5,9%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7% e +Europa all'1,7%.

La coalizione di centrodestra segue al 42,4%. Fratelli d'Italia si conferma primo partito al 29,6%. Il partito di Giorgia Meloni tiene botta nonostante le ultime settimane non facili con polemiche molto accese sulla questione di Ceuta. Forza Italia di Antonio Tajani raccoglie il 6,7%, la Lega di Magfeo Salvini si attesta al 5,3% e Noi Moderati di Maurizio Lupi è invece all'0,8%.

Tra le altre forze politiche emerge la crescita di Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, che supera le altre forze di centrodestra raggiungendo il 7,1% e guadagnando tre decimali.

Azione di Carlo Calenda attesta al 3,3%, Sud chiama Nord all'1,5% e le altre liste minori raccolgono complessivamente l'1,6%.

Classifica dei ministri

Nel sondaggio troviamo poi anche il dato sul gravdimento dei singoli ministri. In cima alla classifica si posiziona la Ministra del Lavoro Marina Calderone con il 52,7%. Seguono Anna Maria Bernini con il 50,8%, Gilberto Pichetto Fratin con il 50,7% e Adolfo Urso con il 50,7%.

Il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Mazzi registrano entrambi il 50,6%. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Orazio Schillaci raggiungono entrambi il 50,5%. Andrea Abodi e Paolo Zangrillo ottengono il 50,4%. Francesco Lollobrigida si attesta al 50,3%, seguito dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani al 50,2% e Nello Musumeci al 50,1%. Chiude la graduatoria Alessandro Giuli, titolare della Cultura, che arriva al 49,9%.