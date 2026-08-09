Nel nuovo sondaggio Winpoll per Scenari politici, Fratelli d’Italia scende poco sopra il 25% e il Partito Democratico si porta al 22%. Nel frattempo Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua la sua ascesa, superando sia la Lega sia Forza Italia.

Il calo di Fratelli d'Italia e il recupero del PD

Il ridimensionamento nei consensi di Fratelli d’Italia, da anni prima forza politica nei sondaggi, potrebbe mettere in discussione il primato del partito guidato da Giorgia Meloni? È presto per dirlo, ma l'ultima rilevazione effettuata da Winpoll per Scenari politici registra un distacco tra FdI e il Partito Democratico ridotto ad appena tre punti percentuali.

Il dato di Fratelli d’Italia si attesta al 25,3%, il valore più basso degli ultimi anni e persino inferiore al risultato delle elezioni politiche del 2022. Se finora le oscillazioni nei sondaggi vedevano il partito stabilmente sopra la soglia del 26%, questa rilevazione mostra un margine decisamente più stretto nei confronti dell'opposizione.

Il Partito Democratico si posiziona infatti al 22,2%. Per quanto il miglior dato recente del PD rimanga il 24% delle europee 2024, il distacco di soli tre punti rappresenta il margine più ridotto registrato dall'inizio della legislatura, aprendo scenari più competitivi tra i due schieramenti.

Vannacci sorpassa Forza Italia

All'interno della maggioranza si registrano flessioni per le altre forze storiche.

Nel sondaggio infatti Forza Italia si ferma al 7,1%, mentre la Lega scende al 5,7%. A scuotere gli equilibri del centrodestra è la crescita di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, che raccoglie il 7,8% dei consensi. Dopo aver superato la Lega nei mesi scorsi, il partito di Vannacci sorpassa anche Forza Italia, posizionandosi come seconda forza politica dell'area di destra nel Paese.

Nel campo dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte registra una percentuale inferiore rispetto ad altre rilevazioni recenti, attestandosi al 10,8%. Risultato positivo invece per Alleanza Verdi-Sinistra, che sale all'8,1%. Per quanto riguarda le altre formazioni del centrosinistra e del centro. Tra gli altri partiti troviamo Italia Viva (Matteo Renzi) con il 2,6, Azione (Carlo Calenda) al 2,5% e +Europa all'1,3%.