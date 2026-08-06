Il nuovo sondaggio a cura di BiDiMedia mostra un quadro di sostanziale stabilità rispetto all'8 luglio, caratterizzato tuttavia da piccoli movimenti diffusi. Cresce Futuro Nazionale, mentre arretrano i principali partiti di maggioranza. Cala la fiducia in Meloni rispetto allo scorso mese di luglio.

Intenzioni di voto ai partiti

Fratelli d’Italia si attesta al 26,2% (-0,5%) registra una flessione ma si conferma prima forza politica. Il partito di Giorgia Meloni è lontano dai numeri di sei mesi fa ma comunque non mostra cedimenti grandi. E gli inseguitori sono a debita distanza.

Il Partito Democratico di Elly Schlein è invece al 21,4% (-0,4%), segue al secondo posto in leggero calo.Si conferma come terzo partito il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte on il 12,0% (-0,2%). Resta pressoché stabile Forza Italia di Antonio Tajani con il 7,2% (-0,1%)

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 7,1% (+0,9%) e continua l'ascesa guadagnando quasi un punto e avvicinandosi a Forza Italia. Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni resta pressoché stabile con il 6,6% (+0,1%). La Lega di Matteo Salvini continua il periodo no e perde ancora pezzi attestandosi così al 5,2% (-0,5%). Tra gli altri partiti troviamo Azione di Carlo Calenda on il 3% (+0,1%), Casa Riformista - Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (-0,2%), Sud Chiama Nord con l'1,2% (+0,1%), +Europa con l'1,1% (+0,2%) e infine Noi Moderati con lo 0,9% (+0,3%).

Coalizioni e fiducia verso Meloni

Secondo questo sondaggio l'affluenza è stimata tra il 55% e il 59%. La quota di indecisi resta stabile ed è del 23,%. Andando a vedere il dato sulle coalizioni il centrodestra allargato (con Futuro Nazionale) raggiunge il 47,2% (+0,2%) e sarebbe la prima coalizione. Il Centrodestra tradizionale (senza Vannacci) si attesta al 40,1% (-0,7%). Decisivo dunque sarà l'apporto dell'eurodeputato, uscito alcuni mesi fa dalla Lega per dar vita al suo partito.

Guardando l'alleanza tra i partiti di opposizione invece troviamo che il Campo Largo è invece dato stabile al 44,9% Per quanto riguarda la fiducia verso i leader politici la premier Giorgia Meloni ha il 35% della fiducia (-1% rispetto a metà luglio). Sale il dato di chi non ha fiducia, ora al 40%