Un sondaggio del 4 agosto 2026 rivela una discordanza nella percezione pubblica israeliana. Il 62% degli israeliani ritiene che la vittoria promessa dal primo ministro Benjamin Netanyahu a Gaza non si concretizzerà. La rilevazione dell'Istituto Maariv offre uno spaccato cruciale sull'opinione pubblica riguardo l'andamento del conflitto.

Scetticismo sull'esito del conflitto a Gaza

I risultati del sondaggio, diffusi dai media israeliani, delineano un quadro preciso. Solo il 25% degli intervistati crede ancora che la vittoria annunciata da Netanyahu possa essere raggiunta, mentre il 13% è incerto.

Questi dati evidenziano un crescente scetticismo tra la popolazione, in contrasto con le dichiarazioni del governo sull'esito delle operazioni militari nella Striscia di Gaza.

Contesto e fiducia nel governo

Il sondaggio si inserisce in un contesto di prolungata tensione e conflitto che impegna Israele da mesi in operazioni militari contro Hamas a Gaza. Le dichiarazioni di Netanyahu sulla necessità di una vittoria completa sono state reiterate. I dati raccolti dall'Istituto Maariv indicano una distanza crescente tra le aspettative della leadership politica e la percezione della popolazione, che manifesta dubbi sulla realizzabilità.

Questa rilevazione è fondamentale per l'opinione pubblica in un momento di acuta rilevanza politica e militare per Israele. La percentuale di cittadini che non crede nella vittoria promessa segnala un cambiamento nel clima sociale e una flessione nella fiducia nelle strategie del governo per la gestione del conflitto.