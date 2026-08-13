Un recente e significativo sondaggio condotto da Scenari Politici ha delineato un quadro preciso delle intenzioni di voto per la città di Milano, evidenziando un netto e marcato vantaggio per Pierfrancesco Majorino e Benedetta Calabresi. Questi due candidati si posizionano con decisione in testa alle preferenze degli intervistati, distanziando in modo significativo e inequivocabile Maurizio Lupi, che si trova attualmente più indietro nella corsa elettorale.

Le chiare tendenze emerse dalla rilevazione

La rilevazione, accuratamente eseguita da Scenari Politici, ha coinvolto un campione rappresentativo di cittadini milanesi, offrendo una fotografia dettagliata e attuale delle dinamiche elettorali.

I risultati ottenuti indicano in maniera evidente che Pierfrancesco Majorino e Benedetta Calabresi godono di un consenso decisamente superiore, consolidando la loro posizione di leadership rispetto a Maurizio Lupi. Il divario tra i due candidati in testa e Lupi è stato definito "netto" dai dati raccolti, una constatazione che sottolinea una chiara e definita gerarchia nelle preferenze espresse dall'elettorato cittadino.

Il posizionamento dei principali attori politici

Nell'ambito della competizione elettorale milanese, i nomi di Pierfrancesco Majorino e Benedetta Calabresi emergono con una forza considerevole, rafforzando la loro percezione come figure di spicco secondo le indicazioni del sondaggio.

Maurizio Lupi, sebbene parte integrante della contesa, risulta attardato e con un consenso inferiore nelle intenzioni di voto. È importante notare che il sondaggio non ha fornito le percentuali esatte di ciascun candidato, ma la sua analisi enfatizza con chiarezza la marcata distanza tra i primi due e Lupi, delineando così un quadro preliminare significativo delle dinamiche politiche che animano la città.

Questo strumento di analisi demoscopica offre un quadro complessivo e aggiornato della situazione politica a Milano, fornendo indicazioni preziose e orientative sulle tendenze dell'elettorato. La rilevazione si configura come un elemento fondamentale per comprendere l'orientamento dei cittadini e il posizionamento strategico dei principali attori politici in vista delle prossime consultazioni elettorali nel capoluogo lombardo, contribuendo a delineare le prospettive future della scena politica locale.