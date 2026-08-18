Il 18 agosto 2026, gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di sanzioni contro Tomoko Akane, giudice giapponese e attuale presidente della Corte penale internazionale (Cpi). La notizia, diffusa dal dipartimento del Tesoro statunitense, rappresenta una significativa escalation nella campagna dell'amministrazione Trump contro l'organismo giudiziario globale. È rilevante notare che gli Stati Uniti non sono parte dello Statuto di Roma che ha istituito la Corte.

Le sanzioni e il ruolo della presidente Akane

Le sanzioni mirano specificamente a Tomoko Akane, che presiede la Cpi dalla sua sede all'Aia.

Questo provvedimento è parte di una serie di azioni intraprese dall'amministrazione Trump nei confronti della Corte penale internazionale. La Cpi è un tribunale internazionale permanente, fondato con l'obiettivo di perseguire individui accusati di crimini internazionali gravi, quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La sua missione è cruciale per la giustizia globale.

La decisione di Washington di imporre sanzioni alla presidente della Cpi si inserisce in un quadro di rapporti complessi e spesso tesi tra gli Stati Uniti e la Corte. Tali tensioni sono state alimentate da indagini e procedimenti che, in passato, hanno coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere cittadini o interessi statunitensi, generando significative frizioni diplomatiche e legali.

La Corte penale internazionale: origini, mandato e sfide

La Corte penale internazionale è stata istituita nel 2002, in virtù del Trattato di Roma, con la precisa finalità di perseguire i responsabili dei più efferati crimini a livello internazionale. La sua giurisdizione si applica esclusivamente agli Stati che hanno ratificato tale trattato. Come precedentemente menzionato, gli Stati Uniti non rientrano tra questi, una circostanza che ha storicamente complicato le interazioni tra Washington e la Corte.

Il presidente della Cpi viene eletto tra i giudici in carica e svolge un ruolo di rappresentanza cruciale per l'istituzione nelle relazioni esterne, oltre a supervisionare le attività amministrative interne.

Tomoko Akane, di nazionalità giapponese, è una delle figure di spicco di questo organo giudiziario di risonanza mondiale. Nonostante le recenti sanzioni e le continue sfide diplomatiche, la Cpi prosegue la sua attività in piena conformità con il mandato conferitole dallo Statuto di Roma, rimanendo un pilastro della giustizia internazionale.