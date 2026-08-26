Un insolito episodio ha coinvolto una coppia di origini romene residente in Friuli Venezia Giulia, che si è ritrovata con due tessere di iscrizione a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci, senza aver mai presentato alcuna richiesta di adesione né aver versato la quota associativa. La vicenda è emersa grazie al figlio della coppia, Mihai Tudose, esponente di Sinistra Italiana e anch’egli parte della comunità romena.

La scoperta è avvenuta mentre i genitori si trovavano in vacanza. Il giovane ha aperto la posta e ha trovato le tessere nominali.

Contattati telefonicamente, i due coniugi hanno categoricamente smentito di aver mai inoltrato domanda di iscrizione al partito o di aver effettuato pagamenti. Questo ha sollevato seri interrogativi sull’utilizzo dei loro dati anagrafici per il tesseramento.

Le figure chiave: Gabriela Bulai e Antonio Falzarano

Al centro della questione vi sarebbe Gabriela Bulai, consigliera comunale a Prata di Pordenone, anch'essa di origine romena, precedentemente nella Lega e ora passata a Futuro Nazionale. La Bulai avrebbe in passato richiesto ai genitori di Tudose una fotografia dei loro documenti d’identità, giustificando la richiesta con un progetto mai chiarito. Resta inoltre da definire chi abbia provveduto al pagamento della quota associativa, un requisito fondamentale per l’iscrizione secondo lo statuto del movimento.

Sulla vicenda è intervenuto Antonio Falzarano, responsabile di Futuro Nazionale in Friuli Venezia Giulia e amico di lunga data di Vannacci, il quale ha negato qualsiasi irregolarità. Falzarano ha affermato che “non c’è stata alcuna irregolarità, nessun tesseramento a insaputa di qualcuno”, sostenendo che la coppia “si è tesserata volontariamente, ha compilato i moduli con relative generalità, non sono tessere inventate”. Ha inoltre confermato che la coppia è stata convinta da Gabriela Bulai, ribadendo che “nessuno è stato costretto a firmare e altrettanto nessuno è stato tesserato a sua insaputa”.

Il dibattito sugli iscritti e le reazioni politiche

Gabriela Bulai ha contribuito al reclutamento di oltre duecento iscritti nella regione, dove, stando alle dichiarazioni di Falzarano, il numero complessivo di aderenti a Futuro Nazionale ammonta a cinquemila.

La notizia ha generato una forte reazione da parte di Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana-Avs, che ha espresso dubbi sulle cifre diffuse dal movimento. Badin ha sottolineato la gravità dell'accaduto: “La vicenda dei genitori del nostro compagno è grave perché è mancato totalmente il consenso all’adesione, mettendo in imbarazzo persone per bene”.

Badin ha anche evidenziato l’aspetto economico, affermando che “la questione è doppiamente grave perché grazie al tesseramento Futuro Nazionale ha un’importante entrata economica”. Falzarano ha infine specificato che le tessere in questione scadranno il 31 dicembre, lasciando alla coppia la libertà di scegliere se rinnovarle o procedere con la cancellazione. Ha aggiunto di aver consultato Roberto Vannacci per indicazioni sulla gestione del caso, ricevendo l'invito ad attendere ulteriori sviluppi.