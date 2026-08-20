Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il 20 agosto 2026 una nuova e devastante fase di pressione economica contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Attraverso un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha dichiarato che l'Iran ha “tragicamente” mancato un'opportunità migliore per raggiungere un accordo. Per questo, ha affermato, “oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese! Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti.”

Il presidente ha inoltre lanciato un severo avvertimento: “qualsiasi Paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende.” Le sue dichiarazioni sottolineano la determinazione degli Stati Uniti a intensificare le misure contro Teheran, definendole le più severe mai intraprese contro una nazione.

Contesto internazionale e blocco commerciale emiratino

L'annuncio di Trump si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, già caratterizzato da sanzioni economiche e da un progressivo isolamento della Repubblica Islamica. Le nuove misure non solo rafforzano le restrizioni economiche dirette verso Teheran, ma estendono le minacce di sanzioni anche ai Paesi che dovessero continuare a mantenere rapporti economici o offrire supporto finanziario all'Iran.

Nel contesto regionale, la pressione economica sull'Iran si è ulteriormente intensificata con la decisione degli Emirati Arabi Uniti di sospendere ogni scambio commerciale con Teheran. Prima del conflitto, gli Emirati rappresentavano una parte significativa del commercio iraniano: oltre il 30% delle importazioni (circa 21 miliardi di dollari) e quasi il 13% delle esportazioni (7 miliardi di dollari).

L'embargo emiratino, che ha interrotto tutte le transazioni commerciali e finanziarie con l'Iran "fino a nuovo avviso", contribuisce in modo significativo all'isolamento economico della Repubblica Islamica.

Impatto sulla crisi economica iraniana

Le nuove misure statunitensi si sommano a un contesto di profonda crisi economica in Iran. Il paese sta già affrontando un'inflazione prevista al 70% per quest'anno e una contrazione economica stimata al 5,4%. Parallelamente, la valuta iraniana ha toccato minimi storici. La combinazione dell'interruzione dei rapporti commerciali da parte degli Emirati Arabi Uniti e l'inasprimento delle sanzioni statunitensi è destinata ad aumentare la pressione sull'economia iraniana, con potenziali ripercussioni sugli equilibri regionali.

Le autorità iraniane hanno negato il coinvolgimento in recenti attacchi missilistici nella regione. Gli Emirati Arabi Uniti, dal canto loro, hanno motivato il blocco commerciale con la necessità di tutelare la sicurezza nazionale, ribadendo che la sospensione delle transazioni commerciali e finanziarie rimarrà in vigore a tempo indeterminato.