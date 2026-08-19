L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente dichiarato che la Corea del Nord, sotto la guida di Kim Jong-un, possiede cinquantasette armi nucleari, definite "molto potenti". Questa affermazione, resa pubblica il 19 agosto 2026, ha subito generato un'ampia attenzione internazionale per le sue significative implicazioni sulla sicurezza globale e la stabilità nella penisola coreana. Secondo l'ex presidente USA, Pyongyang disporrebbe di un vasto arsenale nucleare, basandosi su informazioni recenti.

Le affermazioni di Trump e il contesto internazionale

Nel dettaglio delle sue dichiarazioni, Donald Trump ha enfatizzato la potenza delle armi nucleari nordcoreane, senza fornire ulteriori dettagli sulle fonti o sulle caratteristiche tecniche dell'arsenale. Tali affermazioni si inseriscono in un periodo in cui le relazioni tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord rimangono un tema cruciale per la politica estera americana e per l'equilibrio della sicurezza internazionale. Le capacità nucleari di Pyongyang sono state e restano oggetto di intense discussioni in vertici e negoziati multilaterali.

Il programma nucleare nordcoreano: sviluppo e reazioni

La Corea del Nord ha avviato da diversi decenni un ambizioso programma nucleare, che ha portato allo sviluppo di testate e missili balistici.

Numerosi rapporti delle Nazioni Unite e di organismi di monitoraggio internazionale hanno documentato i vari test nucleari e missilistici condotti dal paese. Queste attività hanno sistematicamente attirato sanzioni e condanne da parte della comunità internazionale. Il numero esatto di armi nucleari in possesso della Corea del Nord non è stato confermato da fonti indipendenti. Le stime variano, basandosi su analisi delle capacità produttive e delle attività di arricchimento dell'uranio e del plutonio del paese.

Le dichiarazioni di Donald Trump si collocano, quindi, in un quadro di costante attenzione verso l'evoluzione del programma nucleare nordcoreano e le sue potenziali ripercussioni sulla sicurezza regionale e globale.