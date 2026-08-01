Il presidente Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco contro l'Iran, un'operazione che potrebbe iniziare nel prossimo fine settimana e durare diversi giorni. L'iniziativa mira a indurre Teheran alla resa, segnando un'ulteriore escalation nelle tensioni tra le due nazioni e con significative implicazioni per la stabilità regionale.

Le motivazioni della strategia

La decisione di Trump è motivata dalla sua convinzione che la leadership iraniana sia "folle". Il presidente ha espresso ai suoi collaboratori profondo scetticismo sull'efficacia di un accordo provvisorio, definendolo privo di significato.

Ha sempre sostenuto che non avrebbe funzionato. L'obiettivo primario dell'attacco è costringere l'Iran a cedere alle richieste degli Stati Uniti, modificando la sua posizione geopolitica.

Contesto di escalation militare

L'ordine di attacco si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra Washington e Teheran. In precedenza, Trump aveva promesso di colpire l'Iran "molto duramente" dopo un attacco missilistico iraniano contro una base USA in Giordania. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha riferito di aver colpito numerosi obiettivi strategici dei Corpi delle Guardie della Rivoluzione iraniana, tra cui centri di comando militare, strutture per missili e droni, e siti di sorveglianza costiera e difesa.

Le operazioni militari hanno coinvolto anche una collaborazione con l'Arabia Saudita per colpire milizie sostenute dall'Iran in Iraq, causando vittime tra combattenti e consiglieri iraniani. Le autorità iraniane hanno riportato feriti sull'isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, e esplosioni nella provincia di Khuzestan, a testimonianza della diffusione geografica del conflitto e delle intense ostilità.

Le ripercussioni di questa escalation militare si sono manifestate anche sul fronte economico globale. Il mercato del petrolio ha reagito con un significativo aumento del prezzo del greggio, riflettendo le preoccupazioni sulla stabilità delle forniture energetiche dal Medio Oriente. L'incremento dei prezzi ha evidenziato la vulnerabilità economica. La situazione ha generato inquietudine internazionale, alimentando timori per una possibile destabilizzazione regionale su larga scala e le sue conseguenze sulla sicurezza globale.