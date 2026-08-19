Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore il 20 agosto 2026 per un periodo di tre giorni. L’intesa, raggiunta all'ultimo minuto, ha evitato l'applicazione di nuove tariffe che avrebbero colpito importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. L'annuncio è stato diffuso da Trump stesso tramite i suoi canali social, dove ha dichiarato: “Ho sospeso i dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore domani mattina per un periodo di tre giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti – previa finalizzazione dei documenti – hanno raggiunto un ACCORDO!”.

La decisione, presa nelle ore immediatamente precedenti la scadenza fissata per le 00:01 del 20 agosto 2026, mira a scongiurare un ulteriore inasprimento delle già tese relazioni commerciali tra i due storici alleati. Il presidente Trump ha inoltre menzionato il controverso progetto dell’oleodotto Keystone XL, affermando che “Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da 'Sleepy Joe' Biden, potrebbe risorgere dalla tomba!”.

L'Accordo e le Relazioni Commerciali

La sospensione dei dazi apre la strada a ulteriori negoziati tra Stati Uniti e Canada. L'eventuale applicazione delle tariffe avrebbe avuto un impatto su una vasta gamma di prodotti canadesi, dai bastoni da hockey agli abbassalingua.

Il Canada aveva già preannunciato misure di ritorsione, prospettando un'escalation in una disputa commerciale che nel 2025 ha visto i due Paesi scambiare beni e servizi per un valore complessivo di 880 miliardi di dollari.

Gli sforzi diplomatici per raggiungere l'accordo sono stati intensi: il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente Trump hanno avuto due colloqui telefonici negli ultimi due giorni. La posta in gioco è alta, considerando che quasi il 72% delle esportazioni di beni canadesi è destinato al mercato statunitense. L’imposizione di dazi così significativi avrebbe generato un impatto politico notevole negli Stati Uniti, specialmente in vista delle imminenti elezioni di metà mandato, in un contesto già caratterizzato da preoccupazioni per il costo della vita.

Il Contesto Normativo dei Dazi

Per giustificare la minaccia dei dazi, l’amministrazione Trump ha fatto ricorso alla Sezione 338 del Tariff Act del 1930, una normativa risalente all’epoca della Grande Depressione. Questa specifica disposizione conferisce al presidente l'autorità di imporre tariffe fino al 50% sulle importazioni provenienti da Paesi che abbiano adottato politiche discriminatorie nei confronti delle imprese americane. Un aspetto peculiare della Sezione 338 è che non richiede indagini preliminari per la sua attivazione e non prevede limiti temporali per la durata delle tariffe. È la prima volta che questa norma viene invocata in un contesto commerciale tra Stati Uniti e Canada.

L'utilizzo di questa sezione si inserisce strategicamente nel più ampio quadro della rinegoziazione dell’accordo commerciale nordamericano, l’US-Mexico-Canada Agreement (USMCA), un patto già rivisto durante il primo mandato di Trump. La minaccia di applicare la Sezione 338 funge da strumento di pressione, conferendo agli Stati Uniti una leva significativa per ottenere nuove concessioni da parte del governo di Ottawa.