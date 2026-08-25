Il 25 agosto 2026, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ufficialmente annunciato l'offerta di una taglia da 10 milioni di dollari. Questa ricompensa è destinata a chiunque possa fornire informazioni utili e concrete sui vertici dei Pasdaran, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana. L'annuncio, diffuso attraverso il canale X del Dipartimento di Stato, rappresenta un appello diretto a chiunque sia in grado di contribuire con segnalazioni dettagliate riguardanti specifici leader militari di questa organizzazione.

Le figure designate nell'annuncio sono considerate direttamente responsabili di aver orchestrato e guidato unità coinvolte in gravi attacchi contro il personale statunitense e di aver condotto sofisticate operazioni informatiche mirate alle infrastrutture critiche degli Stati Uniti.

L'appello lanciato dal Dipartimento di Stato invita chiunque detenga informazioni pertinenti a inviarle con la massima urgenza, sottolineando la rilevanza strategica e la gravità della minaccia rappresentata da tali attività illecite. L'obiettivo è contrastare efficacemente queste azioni che compromettono la sicurezza nazionale americana.

I leader dei Pasdaran nel mirino dell'intelligence

Tra i nomi e le fotografie pubblicati dal Dipartimento di Stato figurano figure di spicco all'interno dei Pasdaran. Si tratta di Ahmed Vahidi, identificato come il capo dell'organizzazione, Ali Abdollahi, un comandante di alto rango, Said Aghajani, responsabile delle forze aerospaziali e dei droni, Hamidreza Lashgarian, a capo delle operazioni di cyberwarfare, e Majid Khademi, che dirige l'intelligence.

Questi individui sono stati esplicitamente indicati come figure chiave nelle operazioni che hanno preso di mira direttamente gli interessi e il personale degli Stati Uniti.

L'annuncio specifica chiaramente che le informazioni richieste devono riguardare il coinvolgimento di questi soggetti in attività considerate una minaccia diretta per la sicurezza degli Stati Uniti. Tale minaccia si manifesta sia attraverso attacchi fisici e diretti, sia mediante complesse e dannose operazioni informatiche, le quali rappresentano un rischio significativo per le reti e i sistemi vitali americani.

Il programma Rewards for Justice: uno strumento contro il terrorismo

La cospicua ricompensa di 10 milioni di dollari si inserisce nel quadro del programma Rewards for Justice, un'iniziativa di lunga data gestita direttamente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Questo programma, attivo ininterrottamente dal 1984, è stato istituito con l'obiettivo di offrire ricompense a chiunque fornisca informazioni cruciali che possano portare all'identificazione o alla localizzazione di persone coinvolte in attività terroristiche contro cittadini o interessi americani. Il Rewards for Justice è riconosciuto come uno strumento fondamentale e strategico utilizzato per contrastare efficacemente le minacce alla sicurezza nazionale, promuovendo la collaborazione con il pubblico internazionale.

Il programma Rewards for Justice si concentra su individui ritenuti responsabili di una vasta gamma di atti illeciti, inclusi atti di terrorismo, finanziamento del terrorismo, cyberattacchi e altre attività che mettono direttamente a rischio gli Stati Uniti o i loro alleati.

Le segnalazioni possono essere inviate in modo completamente anonimo, garantendo la protezione dell'identità dei collaboratori, attraverso i vari canali ufficiali e sicuri messi a disposizione dal Dipartimento di Stato, facilitando così la raccolta di informazioni vitali per la sicurezza globale.