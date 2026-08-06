Gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di nuove sanzioni mirate al settore della difesa di Cuba, colpendo sei cittadini cubani e cinque entità con sede sull'isola. L'annuncio è stato diffuso dal Dipartimento del Tesoro americano il 6 agosto 2026. Tra i soggetti specificamente designati figura Roberto Legra Sotolongo, l'attuale vice ministro delle forze armate cubane. Le misure restrittive coinvolgono anche cittadini cubani residenti rispettivamente in Cina e in Russia. È stato precisato che alcuni degli individui colpiti erano già stati oggetto di precedenti provvedimenti sanzionatori e sono ora destinatari di ulteriori e più stringenti restrizioni.

Le nuove misure contro il comparto militare cubano

Le recenti disposizioni sanzionatorie si concentrano in particolare su imprese e organizzazioni legate al settore della difesa cubano. Questo intervento si inserisce in una più ampia e continuativa strategia di pressione adottata dagli Stati Uniti nei confronti delle autorità governative dell'isola caraibica. Il Dipartimento del Tesoro ha sottolineato che le sanzioni sono state applicate a figure e realtà già note per il loro coinvolgimento diretto nel comparto militare e nella gestione delle attività considerate strategiche per il Paese, con l'obiettivo di limitarne le capacità operative e finanziarie.

Il contesto delle sanzioni statunitensi a Cuba

Le sanzioni statunitensi contro Cuba costituiscono una parte integrante di una strategia politica di lungo corso, che negli ultimi mesi ha visto un'intensificazione e un'estensione delle misure a numerosi funzionari e istituzioni cubane di alto profilo. In precedenza, il Dipartimento del Tesoro aveva già incluso nella lista dei soggetti sanzionati il presidente cubano Miguel Díaz‑Canel, la sua consorte Lis Cuesta Peraza, diversi membri di spicco della famiglia Castro e il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie. Queste azioni hanno interessato anche altri funzionari governativi e militari di rilievo, oltre a diverse entità economiche e strategiche collegate direttamente al governo cubano, evidenziando un persistente sforzo per aumentare la pressione sull'isola.

Fino a questo momento, le autorità cubane non hanno rilasciato alcun commento ufficiale o immediato in risposta a queste ultime sanzioni. Tuttavia, in passato, il governo dell'isola ha costantemente definito tali iniziative come tentativi di pressione indebita e interventismo da parte degli Stati Uniti, criticando apertamente le politiche americane e ribadendo la propria sovranità.