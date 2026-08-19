Novità sul fronte della viabilità e della sicurezza lungo via Sant’Anna a Grottaferrata. Con l’ordinanza 117/2026, la Città Metropolitana ha stabilito un nuovo criterio per l’eventuale chiusura automatica della strada da parte della Polizia Locale in occasione di condizioni meteorologiche avverse. La misura prevede che la chiusura scatti in presenza di un’allerta meteo arancione o superiore, superando dunque il precedente meccanismo che prevedeva l’interdizione della strada già con un’allerta di livello giallo.

Una modifica che, secondo quanto evidenziato dall’amministrazione, rappresenta un passaggio importante per cercare di conciliare le esigenze di sicurezza con quelle della mobilità.

L’obiettivo è infatti evitare che la strada venga chiusa preventivamente in presenza di condizioni meteorologiche che non rappresentino un rischio concreto, riservando il provvedimento alle situazioni caratterizzate da un livello di pericolo maggiore.

Grottaferrata, nuove misure per la sicurezza e la viabilità

La nuova disposizione si aggiunge agli interventi già messi in campo per affrontare le criticità di via Sant’Anna, una strada che negli ultimi mesi ha comportato significativi disagi alla viabilità cittadina. Parallelamente alle nuove modalità di gestione delle allerte, proseguiranno infatti i lavori definitivi di messa in sicurezza dell’arteria.

Un elemento centrale della strategia riguarda anche il pluviometro installato dal Comune, descritto come uno strumento all’avanguardia per il monitoraggio delle precipitazioni.

Il dispositivo consentirà di rilevare il superamento di determinate soglie critiche di pioggia nelle aree interessate, permettendo di attivare automaticamente le procedure di chiusura della strada qualora vengano raggiunte condizioni considerate pericolose.

Si tratta quindi di un sistema che affianca il parametro dell’allerta meteorologica con un monitoraggio diretto delle precipitazioni. L’obiettivo è rendere più puntuale la gestione della viabilità e intervenire in presenza di condizioni effettivamente critiche, tutelando al tempo stesso la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini.

La nuova disciplina sarà valida nei prossimi mesi, durante i quali continueranno i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della strada.

Gli interventi, viene ricordato, riguardano un’arteria che è di competenza della Città Metropolitana, mentre il Comune ha anticipato risorse economiche per consentire di procedere con le opere.

Il percorso verso il ritorno alla normalità ha già conosciuto un primo passaggio con la riapertura parziale di via Sant’Anna. Ora, secondo quanto sottolineato dai promotori dell’iniziativa, l’obiettivo è arrivare alla riapertura completa della strada, una prospettiva che viene indicata come sempre più vicina.

L’accordo di collaborazione e il lavoro sulla sicurezza

Nel bilancio delle attività svolte viene inoltre richiamato l’accordo di collaborazione elaborato e adottato dalla precedente amministrazione.

Secondo quanto sostenuto, proprio questo strumento avrebbe contribuito a ridurre i tempi necessari per affrontare la situazione e definire il percorso di intervento.

Il progetto elaborato dalla Città Metropolitana è stato inoltre definito dalla stessa amministrazione sovracomunale come “di grande rilevanza e un modello replicabile per criticità analoghe”, sottolineando il valore dell’impostazione adottata per affrontare una problematica che ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità.

La gestione della situazione ha richiesto infatti il coinvolgimento di più livelli istituzionali, con il Comune impegnato nell’affrontare una criticità riguardante una strada formalmente di competenza metropolitana.

Il coordinamento tra gli enti ha rappresentato quindi un elemento fondamentale per procedere con gli interventi e arrivare progressivamente alla riapertura.

I disagi provocati dalla chiusura della strada non vengono nascosti. Per mesi automobilisti e residenti hanno dovuto fare i conti con una viabilità modificata e con percorsi alternativi, con conseguenze sul traffico e sugli spostamenti quotidiani.

Proprio per questo, la nuova ordinanza e la prosecuzione dei lavori vengono presentate come un ulteriore passo verso il superamento della fase emergenziale.

“È vero, i disagi alla viabilità sono stati tanti, ma ora vediamo finalmente una luce in fondo al tunnel”, viene sottolineato, evidenziando come la situazione sia entrata in una fase diversa rispetto ai mesi precedenti.

Secondo la ricostruzione proposta, il percorso avviato dalla precedente amministrazione avrebbe consentito di impostare un modello di collaborazione successivamente portato avanti dal Commissario Straordinario e dagli uffici comunali, contribuendo ad avvicinare la conclusione dell’intervento.

La prospettiva indicata è dunque quella di una progressiva normalizzazione della viabilità, accompagnata però da un sistema di monitoraggio più puntuale delle condizioni meteorologiche. L’obiettivo è evitare che la strada debba essere chiusa in maniera indiscriminata, mantenendo invece un collegamento tra livello di rischio e reale necessità di interdizione.

La vicenda di via Sant’Anna rimane quindi legata a due direttrici parallele: da una parte il completamento delle opere definitive di messa in sicurezza, dall’altra l’introduzione di strumenti e procedure destinati a garantire una maggiore tempestività nella gestione delle eventuali emergenze meteorologiche.

Per l’amministrazione, il nuovo quadro rappresenta un passo avanti concreto rispetto alla situazione precedente. La riapertura parziale è già realtà e quella completa viene indicata come il prossimo obiettivo, mentre il sistema di monitoraggio e la nuova soglia per la chiusura dovrebbero consentire, nei prossimi mesi, di limitare i disagi alla circolazione alle sole situazioni caratterizzate da un effettivo pericolo.

Un percorso che, nelle parole dei promotori, vuole trasformare una delle criticità viarie più complesse affrontate dalla città in un esempio di collaborazione istituzionale e di programmazione degli interventi: “Fatti, non parole”.