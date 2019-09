Campania in lutto per la tragica morte di un bimbo di soli tre anni: il piccolo si trovava a casa insieme ai suoi genitori, in provincia di Salerno, quando è stato improvvisamente travolto e schiacciato da una cisterna ricolma d'acqua posizionata su un carrello.

Il tragico episodio

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Montesano sulla Marcellana, un paesino collocato nella Valle di Diano, in provincia di Salerno.

Il piccolo di soli tre anni si trovava a casa insieme ai suoi genitori, quando è stato improvvisamente travolto da una cisterna d'acqua collocata su un carrello, nella parte esterna dell'abitazione. Profondamente scossi dall'accaduto, i genitori sono riusciti a mantenere la calma e ad allertare nell'immediato i soccorsi, giunti sul luogo della tragedia con un'ambulanza nei minuti successivi. I sanitari del 118 hanno prontamente fornito le cure del caso al piccolo, le cui condizioni di salute sono apparse però assai disperate sin dal primo momento.

Il bambino è stato trasportato d'urgenza presso il vicino Ospedale di Polla, dove sarebbe giunto in fin di vita: nonostante i molteplici tentativi del personale medico che ha provato a rianimare l'infante con ogni mezzo, il piccolo sarebbe morto nei minuti successivi al suo arrivo.

Le indagini dei carabinieri e le prime ipotesi

Sulla triste vicenda [VIDEO] indagano i carabinieri del comando di Sala Consilina, che si sono recati nell'abitazione in località di Cadossano per effettuare tutti i rilievi del caso.

Tuttora ignota l'esatta dinamica del sinistro costata la vita al bambino: a tal proposito, le autorità competenti stanno provvedendo ad interrogare entrambi i genitori e a ricostruire gli ultimi attimi di vita del piccolo, per capirne i movimenti e determinare eventuali responsabilità.

Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, madre e padre stavano innaffiando il terreno della loro abitazione servendosi di una cisterna d'acqua, collocata su un carrello: l'improvvisa caduta della botte avrebbe travolto e schiacciato il figlioletto, che in quel momento stava transitando nel giardino di casa.

Resta adesso da capire se la cisterna sia scivolata o se sia stato il bambino a causarne in qualche modo la caduta: la salma del piccolo è stata sequestrata dalle autorità giudiziarie che procederanno all'esame autoptico ed effettueranno tutti gli esami del caso.

Il messaggio del Sindaco di Montesano

Questa mattina la comunità locale ha dovuto fare i conti con quanto accaduto ieri sera: in tanti si sono stretti intorno al dolore che ha colpito la famiglia del bambino, primo tra tutti il Sindaco di Montesano che ha così commentato l'accaduto: "Il dolore acuto di una tragedia così profonda lascia senza fiato - scrive Giuseppe Rinaldi - la comunità tutta di Montesano piange il suo piccolo angioletto e si stringe in un forte abbraccio alla sua famiglia".