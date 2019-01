Annuncio

La notizia è sicuramente destinata a far parlare di sé. Infatti alcuni scienziati stanno studiando un dispositivo che potrebbe sostituire la pillola contraccettiva. Si tratta, in particolare, di un cerotto, che una volta applicato sulla pelle, dovrebbe garantire per diversi mesi l'interruzione del ciclo mestruale delle donne. La notizia [VIDEO], pubblicata sulla rivista Nature Biomedical Engineering, il 14 gennaio scorso, è stata ripresa dal quotidiano Independent che ha intervistato l'autore di questa autentica novità per il mondo femminile: si tratta del dott.

Mark Prausnitz, della Georgia Tech University di Atlanta, negli Usa. Il professore, insieme alla sua equipe, avrebbe sperimentato già il piccolo dispositivo, che contiene il levonorgestrel, una forma sintetica di progesterone già usato negli attuali contraccettivi.

La sostanza viene rilasciata attraverso dei piccoli aghi, i quali si trovano alla base del dispositivo medico. Questi ultimi sarebbero anche biodegradabili.

Applicazione per 5 secondi sulla pelle, una volta al mese

Le donne dovrebbero quindi solamente passare sulla pelle il cerotto una volta al mese, per circa cinque secondi. Un tempo quindi relativamente breve. L'obiettivo dei ricercatori è quello di rendere capaci le donne di auto-somministrarsi contraccettivi a lunga durata. Originariamente l'idea è stata pensata per essere diffusa in aree del mondo dove vi è scarsa assistenza sanitaria, ma gli stessi studiosi sperano che il contraccettivo fornisca una nuova alternativa di pianificazione familiare ad una fetta di popolazione più ampia, anche ovviamente in quei Paesi in cui l'assistenza sanitaria è, di norma, garantita.

Una volta che i test clinici verranno completati, si spera che gli effetti del cerotto durino fino a sei mesi. Tuttavia, per ora, l'esperimento è stato condotto solo sui topi, e gli scienziati hanno affermato che sono necessari ulteriori studi per capire gli effetti che la sostanza potrebbe avere sul corpo umano.

Ricercatori fiduciosi

Nonostante il tutto sia ancora in una fase di start-up, come detto in precedenza, i ricercatori [VIDEO]sperano che presto il cerotto possa essere immesso sul mercato. "Poiché stiamo usando un ormone contraccettivo ben consolidato, siamo ottimisti sul fatto che il cerotto sarà un contraccettivo efficace" - così hanno dichiarato i ricercatori ai media. Sicuramente, non appena gli studi clinici termineranno, sapremo se il dispositivo sarà effettivamente immesso sul mercato.