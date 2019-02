Annuncio

Uno degli effetti collaterali della chemioterapia, più conosciuto al mondo e tanto odiato - soprattutto dalle donne - è la calvizie. Purtroppo, non soltanto a livello estetico risulta essere poco piacevole, ma può portare anche danni a livello psicologico: scarsa autostima, la paura di mostrarsi in pubblico, il dover far fronte gli sguardi indiscreti dei passanti e molti altri. Fortunatamente, da anni alcuni, dei centri oncologici - tra i quali l'Istituto Oncologico Romagnolo, lo IOR - hanno cercato di contrastare la considerevole perdita di capelli che tanto affligge numerose donne durante le cure chemioterapiche. Pertanto, dopo diverso tempo, si è giunti finalmente alla realizzazione di un dispositivo medico, il Paxman Scalp Cooler, il quale, tramite un casco refrigerante, riesce a ridurre drasticamente il quantitativo di farmaco assorbito dal bulbo pilifero, impedendone l'indebolimento.

I grandi risultati del casco refrigerante

Lo IOR ha dato il via a una svolta molto importante nel comune di Lugo decidendo, nel 2018, di donare il Paxman Scalp Cooler al Day Hospital Oncologico dell'Umberto I, diretto dal dott. Claudio Dazzi. Grazie a questa donazione - del valore di 35.000 euro circa - il dott. Dazzi ha potuto effettuare dei test su diverse pazienti usando il casco refrigerante e constatandone i benefici effettivi apportati dal dispositivo. Dopo poco più di un anno, il dott. Claudio Dazzi è piacevolmente soddisfatto dei risultati ottenuti e, su ben 62 donne, "il casco refrigerante ha funzionato nel 56% dei casi".

Sicuramente bisognerà continuare a migliorare il dispositivo per far sì che la percentuale aumenti in modo esponenziale, facendo riacquistare una maggior sicurezza in tutte le donne - specialmente le più giovani - che stanno affrontando questo momento così difficile della loro vita.

Molte, infatti, dai test effettuati, non hanno avuto la necessità di ricorrere a delle parrucche. D'altronde, grazie all'efficacia riscontrata dal casco refrigerante, il dispositivo in questione si sta diffondendo a macchia d'olio anche in altre zone d'Italia.

Il casco refrigerante arriva a Prato

Il 15 febbraio, dopo più di un anno dai test effettuati dal dott. Dazzi, arriva il casco refrigerante all'Oncologia Medica di Prato. Grazie a una cospicua donazione da parte della Fondazione Sandro Pitigliano, la Ausl Toscana Centro ha potuto dotare anche Prato dell'importatissima attrezzatura utile a contrastare l'importante perdita di capelli nelle donne in chemioterapia. Dal 18 febbraio, sono in corso le ricerche e i test per comprendere al meglio tutti gli effetti e i benefici riscontrati dall'utilizzo del dispositivo.

Il casco refrigerante abbassa la temperatura del cuoio capelluto

Innanzitutto, c'è da precisare che il casco refrigerante nasce in Inghilterra e, inizialmente, era pensato soprattutto per le donne affette da tumore al seno. Attualmente, sono in corso ulteriori ricerche per cercare di estendere il campo anche ad altre tipologie di cancro. In particolare, il dispositivo è nato con la speranza di migliorare l'autostima delle pazienti durante il percorso della chemioterapia, riducendo notevolmente la caduta di capelli, senza dover ricorrere alle tanto odiate parrucche.

Il casco refrigerante - Paxman Scalp Cooler - abbassa la temperatura dello scalpo, prima, durante e dopo la somministrazione della chemioterapia. Attraverso il casco, scorre un liquido fino a raggiungere il cuoio capelluto, raffreddandolo e regolarizzandone la temperatura, la quale resterà costante nel periodo del trattamento, riducendo la perdita di capelli. In questo modo, il casco refrigerante va ad alleviare quelli che sono gli effetti della chemioterapia sui follicoli.

Grazie a questo dispositivo, molte donne si sentiranno più sicure di sé, più tranquille e, soprattutto, avranno la forza di affrontare questo duro percorso con una maggiore positività. Inoltre, proprio per i grandi risultati ottenuti finora, il casco refrigerante è giunto in Italia e si sta diffondendo nei vari centri oncologici esistenti. Attualmente, infatti, si contano almeno 70 dispositivi in tutta la nazione, con la speranza che possano aumentare sempre più per risolvere uno degli effetti più evidenti della chemioterapia.