Un’analisi condotta nella provincia Québec (Canada Orientale) nel periodo 1998-2015, su una popolazione di signore esposte durante la gravidanza all'antifungino fluconazolo, a dosaggi inferiori o pari a 150 mg, o a dosaggi superiori, verso una popolazione nelle stesse condizioni ma che non era stata esposta al farmaco, ha permesso di trarre delle conclusioni. L'antifungino fluconazolo, preso per via orale, indipendentemente dal dosaggio, può aumentare il rischio di aborto spontaneo. Dosaggi superiori a 150 mg, durante il primo trimestre, sono stati associati ad un aumento del rischio di anomalie della chiusura del setto cardiaco. Nessuna associazione è emersa tra esposizione al farmaco e nati morti

Una vasta indagine

Nel Québec, provincia a maggioranza francofona nel Canada Orientale, nel periodo 1998-2015 una popolazione (coorte) di 441.949 mamme in Gravidanza è stata monitorata.

Queste comprendevano 320.868 casi di aborto spontaneo, 226.599 casi di malformazioni congenite e 7.832 di nati morti. Dopo aver escluso tutti i casi di aborto dove la mamma aveva preso farmaci noti per essere teratogeni, come sodio valproato, carbamazepina e litio, sono state identificate le donne che durante la gravidanza avevano preso per bocca l’antifungino fluconazolo.

In particolare, tra per mamme selezionate per questo studio, durante il primo trimestre 913 erano state esposte a basse dosi di fluconazolo e 400 a dosaggi più elevati. Le signore esposte a bassi dosaggi avevano assunto 100-150 mg di fluconazolo, una sola volta mentre quelle a dosaggi più elevati avevano assunto > 150 mg/die per 4-5 dosi.

Queste signore sono state suddivise in due gruppi, quelle esposte ad un singolo dosaggio (≤ 150 mg) del farmaco (69.5%), e quelle esposte ad un dosaggio superiore (> 150 mg). E confrontate con una popolazione di donne che invece non erano state esposte al farmaco. Così hanno analizzato i dati dei casi di aborto spontaneo, malformazioni e nati morti.

I risultati: l’esposizione al farmaco fluconazolo, indipendentemente dal dosaggio, può aumentare il rischio di aborto spontaneo mentre non aumenta il rischio di malformazioni congenite. Tuttavia, se nel primo trimestre di gravidanza l’esposizione è superiore ai 150 mg, aumenta il rischio di anomalie della chiusura del setto cardiaco. Nessuna associazione è emersa tra l’esposizione al farmaco e i nati morti.

Da questo studio sono emersi altri dati. Anche l'esposizione ad altri antibiotici, durante lo stesso periodo, è stato associato ad un aumento del 14% del rischio di aborto spontaneo. Inoltre, il rischio di aborto spontaneo aumenta con l’età della mamma in gravidanza. Un effetto favorente l’aborto spontaneo è anche la dipendenza da tabacco.

Mentre l’assunzione di acido folico acido, nei 6 mesi precedenti l'ultimo periodo mestruale, è associato a un ridotto rischio di aborto spontaneo.

Un antifungino molto diffuso

Fluconazolo è un farmaco antifungino della classe dei triazoli. Inibisce un enzima dei funghi, il citocromo P451 (CYP51), essenziale per la sintesi dell'ergosterolo e per la formazione della parete cellulare del fungo.

Anche nell'uomo questo enzima ha un ruolo importante, serve per la sintesi del colesterolo, sostanza che nel periodo embrionale – primi tre mesi - è fondamentale per la formazione dei tessuti embrio-fetali umani.

L'antifungino fluconazolo viene prescritto per via orale, ad una singola dose di 150 mg, per trattare la candidosi vulvovaginale, mentre dosaggi più elevati sono indicati per le infezioni fungine sistemiche. In gravidanza, circa il 10% delle donne è affetto da candidosi vulvovaginale (l'infezione da lievito comune), un rischio che è 2-10 volte superiore rispetto alle donne non gravide.

Gli studi sugli animali hanno confermato la teratogenicità di fluconazolo ad alte dosi. In particolare, durante la gravidanza l'esposizione a dosaggi elevati di fluconazolo è stato collegato a delle malformazioni congenite che assomigliano alla sindrome di Antley-Bixler, una malattia genetica associata proprio ad una ridotta attività di CYP51 a causa di una mutazione genetica.

Valutato tutto questo, la conclusione è univoca: è preferibile evitare l'uso di fluconazolo durante la gravidanza ma è assolutamente controindicato l'uso del farmaco a dosaggi elevati nei primi tre mesi, durante la fase embrionale.