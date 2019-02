Annuncio

Oggi, mercoledì 27 febbraio viene celebrata "la giornata mondiale della lentezza"; molti studi, infatti, riconoscono notevoli benefici nel vivere senza troppa agitazione e smania. Uno dei momenti migliori per rallentare la frenesia della giornata sembrerebbe essere la mattina a colazione. Al momento si è stimato che il 20% degli italiani impiegano soltanto cinque minuti per la colazione, altri circa dieci. Diversi specialisti sono d'accordo con l'ammettere che dedicare più tempo proprio alla colazione potrebbe trarre parecchi vantaggi. In occasione della giornata dedicata alla lentezza, il medico nutrizionista e docente universitaria di Roma Silvia Migliaccio, insieme alla psicologa Paola Medde, hanno consigliato dei modi utili per rallentare molti dei momenti della giornata.

I vari punti sono riportati anche nel sito dedicato "iocominciobene". Come molti già sapranno, la nutrizionista ricorda che mangiare con calma favorisce, anche, il processo della digestione, oltre agli altri innumerevoli vantaggi.

Maggiore tranquillità con un calmo risveglio

Paola Medde, dottoressa e psicologa, chiarisce che molti studi sono d'accordo con il dichiarare che un risveglio lento potrebbe portare enormi benefici. Per dare inizio ad una nuova e tranquilla giornata, infatti, bisognerebbe dedicare più tempo al risveglio e al momento seguente della colazione, almeno dieci minuti circa. Il nostro corpo in realtà avrebbe bisogno proprio di un calmo risveglio per iniziare la giornata in modo sereno, uno dei consigli è quello di svegliarsi prima di quanto si è già abituati e stimolare subito l'appetito.

Una colazione lenta stimola il dialogo nella coppia

La psicologa Paola Medde, spiega, anche, che la mattina a colazione il dialogo è migliore rispetto la sera, solitamente più caotica. Dialogare di mattina presto con la propria famiglia o con il proprio compagno, infatti, è un buon modo per condividere idee e confrontarsi, chiarisce la dottoressa.

Il mattino è il momento migliore per fare progetti

Sembrerebbe che il mattino sia più consono per riflettere sulla propria vita personale, per fare progetti o per pianificare, poiché a casa propria ci si sente più "protetti". Come spiega la psicologa Medde, la sera si è più stanchi e soprattutto suggestionati dagli eventi della giornata trascorsa per riuscire a prendere delle decisioni adeguate.