Richiamo per rischio microbiologico per la tartare di scottona di carne bovina marca Lidl: potrebbe essere contaminata da Listeria.

Il lotto di scottona Lidl contaminato da Listeria

È stato disposto il richiamo per le confezioni da 200gr di tartare di bovino adulto scottona a marchio Lidl fornite dalla Rosso SPA, con sede a Torino in via Traves 43. Il lotto di produzione è il numero 1071215, il produttore è Rosso SPA, la data di scadenza riportata sulla confezione da 200gr è del 13 giugno 2019.

Pubblicità

Pubblicità

È stata rilevata la presenza di Listeria monocytogenes su una unità campionaria. Si invitano, pertanto, i consumatori che avessero acquistato il prodotto oggetto del richiamo a riportarlo nel punto vendita per ottenere il rimborso.

Contaminazione da Listeria: problemi per la salute umana

La Listeria è un batterio, della classe dei bacilli, del regno dei batteri. Si trova nelle acque, nel terreno e nella vegetazione e può contaminare formaggi molli, carni crude e verdure.

Tartare scottona lidl bovino adulto

Può dare problemi di salute. Provoca la listeriosi, un'infezione che può scatenare forti episodi febbrili, dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea. In casi gravi si presenta gastroenterite, meningite e setticemia.

L'infezione da listeria può manifestarsi fino a 2 mesi dopo l'ingestione dell'alimento contaminato. È molto comune tra i pazienti colpiti da listeriosi sviluppare l'infezione invasiva: il batterio si diffonde dall'intestino al sangue e quindi ad altri siti del corpo.

Pubblicità

Giovanni d'Agata, presidente dello Sportello del Diritti, associazione per la sicurezza alimentare in Italia a tutela dei diritti dei consumatori, ricorda la pericolositá della listeriosi. Infezione che può essere pericolosa soprattutto per le persone con basse difese immunitarie, come gli anziani, immunodepressi e bambini. A cui si aggiungono le donne in stato di gravidanza.

La carne di Scottona

Questo tipo di carne è oggi particolarmente apprezzata dai consumatori sotto forma di tartare, da gustare quindi cruda.

Come si usa in alcune regioni italiane, come il Piemonte per esempio, in cui la carne cruda (battuta di Fassone, per esempio) rappresenta una vera e propria specialità della tradizione gastronomica locale.

La scottona non è una razza bovina, come erroneamente si crede, né un taglio di carne specifico di qualche parte del bovino. È, invece, carne di giovani manze dal gusto deciso e dalla consistenza morbida. Da queste caratteristiche, la sua versatilità nell'impiego in cucina, in diverse ricette.

Pubblicità

La carne di scottona è carne di bovini di sesso femminile, di età compresa tra 12 e 15 mesi, con la caratteristica di non avere mai partorito.