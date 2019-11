Una giornata di festa all'insegna dello sport, dell'allegria e dell'inclusione sociale quella promossa da Vivi Sano Onlus e da più di trenta organizzazioni che promuovono e sensibilizzano la collettività a tematiche quali tutela della Salute, inclusione e diversità e attività sportive su tutto il territorio nazionale.

L'iniziativa, intitolata ‘Salute ai bimbi!', si svolgerà il 23 novembre prossimo presso il Parco della Salute situato al Foro Umberto I, a Palermo e offrirà ai partecipanti la possibilità di provare e conoscere tantissime attività sportive e accertamenti diagnostici a titolo gratuito.

“Questo evento di promozione sociale ed inclusione, il più importante dell'anno - ha dichiarato in esclusiva per Blasting News, Daniele Giliberti di Vivi Sano Onlus - rappresenta, da quattro anni a questa parte, un punto di riferimento per la città proprio per le numerose attività inclusive e di sensibilizzazione a tematiche sociali che organizziamo all'interno del Parco della Salute di Palermo. Un luogo di aggregazione dove tutti, nessuno escluso, possono partecipare".

Un evento a misura di famiglia

L'evento, inserito nel calendario delle iniziative organizzate in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, verrà realizzato in collaborazione con il Comune di Palermo e l'Unicef, inoltre verrà celebrato e trasmesso sui canali Rai dedicati a bimbi e ragazzi.

Le attività inizieranno dopo il raduno dei partecipanti, dopo le ore 9, prima ci sarà la CronoRun di 5 km denominata ‘Limoncino Flash’, attività gemellata quest'anno con la ‘Foro Italico Parkrun’.

A seguire, ci sarà la quarta edizione della camminata intitolata ‘Run with Autism’, che vedrà la partecipazione di tante persone affette da autismo insieme alle loro famiglie, che condivideranno questa occasione speciale con le associazioni aderenti e con tutti i cittadini presenti.

Dalle ore 10 alle 16.30 sono previste esibizioni e prove gratuite delle varie discipline sportive quali scherma, atletica leggera, ping pong, rugby, calcio, basket, baskin, bici, taekwondo, alkido, dragon boat e judo.

Il tutto a cura dei volontari delle associazioni aderenti e dei tecnici specializzati in sport rivolti a persone con disabilità sia fisiche che intellettive, ma anche ai normodotati.

È prevista, inoltre, una passeggiata ecologica per sensibilizzare i partecipanti alla tutela e al rispetto per l'ambiente con la possibilità di raccogliere dei rifiuti lungo il tragitto del Foro Umberto I (Foro Italico).

Al termine, i partecipanti saranno accolti in un punto ristoro.

All'interno dell'area riservata alla prevenzione, ci sarà una sezione provinciale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e alcuni medici volontari effettueranno visite e accertamenti diagnostici a titolo gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti. Si potranno, inoltre, richiedere e prenotare lezioni di pilates, yoga e ginnastica posturale, sempre a titolo gratuito.

Un nuovo spazio riservato a mamme e bimbi

Inoltre, in occasione della giornata promozionale e in collaborazione con l'Unicef, sarà inaugurato all'interno del Parco della Salute, un punto relax per mamme e bimbi, dove le mamme potranno cambiare i propri bimbi e allattarli in totale tranquillità e sicurezza.

L'iscrizione e il ritiro dei pettorali per la CronoRun, dovranno essere effettuati tra le ore 8.30 e le 9, mentre per la camminata il ritiro è previsto tra le 9 e le 9.45. All’arrivo, sia della crono che della camminata, ai partecipanti verranno somministrate acqua e frutta offerte dalla Coldiretti. Info e prenotazioni gratuite al 334 8703074 - info@vivisano.org.