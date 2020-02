Due biologi della South China University of Technology mettono in forte discussione la versione ufficiale delle autorità di Pechino in base alla quale il coronavirus si sarebbe trasmesso direttamente dai pipistrelli agli uomini. Per la precisione pipistrelli contaminati che sono stati venduti al mercato del pesce di Wuhan. Per i due ricercatori che hanno portato avanti questo studio - anche basandosi sul fatto che in questo periodo il pipistrello non è venduto al mercato di Wuhan - il virus avrebbe preso vita in un laboratorio che si trova proprio nelle vicinanze nella zona del mercato del pesce di Wuhan.

Da lì poi si sarebbe propagato. L'epidemia, che fino a questo momento ha causato la morte di oltre 1.700 persone, avrebbe quindi un'origine diversa da quella ufficiale fatta trapelare fino a questo momento.

La causa sembrerebbe legata alla presenza di animali infetti tenuti in laboratorio

Secondo la ricostruzione effettuata dal Daily Mail, i due ricercatori coinvolti, Botao Xiao e Lei Xiao, ritengono che le possibili origini del coronavirus potrebbero essere rappresentate dagli animali infetti tenuti in un laboratorio al Centro per il Controllo delle Malattie di Wuhan.

Tra questi ci sono anche 605 pipistrelli. Questo centro è situato proprio nelle vicinanze di un ospedale. All'interno del quale un gruppo di medici è stato infettato. Per i ricercatori è possibile che il virus sia uscito da quel laboratorio, e che alcuni di questi abbiano successivamente contaminato i primi pazienti. Da quel momento poi si è sviluppata la catena che al momento sembra ancora difficile da fermare.

Ovviamente è una tesi che ha necessità di nuove conferme. Ma se fosse confermata darebbe una chiave di lettura interessante e molto diversa da quella al momento ufficiale sulle prime fasi di diffusione della malattia.

I ricercatori hanno analizzato l'area circostante al mercato

I ricercatori hanno analizzato nel dettaglio la zona vicina al mercato e hanno individuato questo laboratorio che conduce ricerche su pipistrelli e agenti patogeni che si trova a nemmeno trecento metri dal principale focolaio primario di diffusione del virus.

Ad avvalorare tale tesi da segnalare che nel laboratorio era già avvenuto qualche attacco dei pipistrelli agli uomini e agli scienziati: trapelano racconti di ricercatori che in passato sono stati messi in quarantena alla luce della gravità di una possibile infezione.

Una nuova linea di ricerca anche su un laboratorio a 12 chilometri di distanza dal primo

Ma non è tutto. C'è anche un'altra linea di ricerca sulla quale si sta lavorando. Gli studiosi stanno valutando anche la possibilità che il coronavirus possa essere uscito da un altro laboratorio che non è però nelle immediate vicinanze della zona visto che si trova a più di dieci chilometri.

Nel laboratorio si starebbe testando proprio un virus sui pipistrelli, anche in questa situazione un derivato potrebbe essere uscito dal laboratorio. Di certo - analizzano i ricercatori - queste situazioni fanno sì che sia necessario in tutto il mondo trasferire questo genere di laboratori lontano da aree molto popolate".