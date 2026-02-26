All’ospedale Monaldi di Napoli, il cuore destinato al piccolo Domenico è stato trasportato da Bolzano in un contenitore di tipo alimentare. Si trattava di un “frigorifero passivo” in polistirene espanso, modello Fiesta di Gio’ Style, di colore blu con manico arancione, su cui era stata apposta la scritta a mano “S. Op. C. Ch. Ped.”, acronimo di sala operatoria di cardiochirurgia pediatrica.

Il contenitore, che è stato successivamente sequestrato dai Nas nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli, è un classico “frigorifero passivo”.

Questo tipo di dispositivo, grazie al materiale isolante costituito dal polistirene espanso, è in grado di garantire buone performance di raffreddamento e tenuta della temperatura.

Disponibilità di dispositivi moderni e mancata formazione

Nonostante l’utilizzo di questo contenitore, l’ospedale Monaldi disponeva di dispositivi termici moderni, specifici per il trasporto di organi, della marca Paragonix. Almeno due di questi dispositivi erano presenti nella sala operatoria deputata alle attività trapiantologiche: uno in uso e uno di riserva. Un ulteriore dispositivo era disponibile in farmacia per ogni eventuale necessità. Tuttavia, l’équipe di cardiochirurghi pediatrici non aveva ricevuto la formazione necessaria per utilizzare tali apparecchiature.

Questo è emerso da un audit interno, durante il quale l’équipe avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza di tale disponibilità. La formazione prevista, che sarebbe dovuta avvenire via mail, non è mai stata effettuata.

Proprietà isolanti del polistirene espanso

Il polistirene espanso (EPS) è un materiale noto per le sue proprietà isolanti termiche. La sua struttura a celle chiuse trattiene aria, conferendo caratteristiche isotermiche che contrastano efficacemente sia il caldo sia il freddo. Queste proprietà lo rendono adatto al trasporto di alimenti e bevande, poiché permette di mantenere temperature costanti e minimizzare le escursioni termiche.

Nel caso specifico del trasporto di un organo come il cuore, l’uso del contenitore in EPS avrebbe potuto essere considerato adeguato se fosse stato impiegato ghiaccio tradizionale e se fossero state rispettate le corrette procedure. Tuttavia, l’utilizzo di ghiaccio secco ha causato il congelamento dell’organo, trasformandolo in un blocco di ghiaccio e compromettendone irrimediabilmente la funzionalità.