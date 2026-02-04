Un’insolita politica di salute pubblica adottata in Galles potrebbe aver fornito una delle prove più convincenti finora disponibili sul possibile ruolo dei vaccini nella prevenzione della demenza. Secondo un ampio studio coordinato dall'Università di Stanford, gli anziani che hanno ricevuto il vaccino contro l’herpes zoster presentano un rischio di sviluppare demenza inferiore del 20% nei sette anni successivi rispetto ai non vaccinati.

La ricerca, pubblicata il 2 aprile 2025 sulla rivista Nature, si inserisce in un filone di studi che mette in discussione l’idea che le malattie neurodegenerative dipendano esclusivamente dall’accumulo di proteine patologiche nel cervello.

Sempre più evidenze suggeriscono infatti che fattori infiammatori e infettivi possano contribuire all’insorgenza del declino cognitivo.

Un “esperimento naturale” che simula un trial clinico

Il punto di forza dello studio risiede nel particolare modo in cui il vaccino anti–herpes zoster fu introdotto nel sistema sanitario gallese nel 2013. In quell’anno, l’accesso alla vaccinazione fu consentito solo alle persone che avevano esattamente 79 anni in una precisa finestra temporale. Chi aveva già compiuto 80 anni, invece, non avrebbe mai più potuto ricevere il vaccino.

Questa soglia anagrafica ha creato una situazione unica dal punto di vista scientifico: individui quasi identici per caratteristiche cliniche, sociali e comportamentali, ma separati esclusivamente dalla possibilità di accedere alla vaccinazione.

Analizzando i dati sanitari di oltre 280.000 adulti tra i 71 e gli 88 anni, inizialmente privi di demenza, i ricercatori hanno potuto ridurre drasticamente i bias tipici degli studi osservazionali.

Meno diagnosi di demenza nel tempo

Nel corso dei sette anni di follow-up, la vaccinazione ha ridotto del 37% l’incidenza dell’herpes zoster, in linea con quanto osservato nei trial clinici precedenti. Ma l’aspetto più rilevante riguarda la demenza: entro il 2020, circa una persona su otto aveva ricevuto una diagnosi, ma il rischio era significativamente inferiore tra coloro che avevano ricevuto il vaccino.

Gli studiosi hanno analizzato numerosi fattori potenzialmente confondenti, come livello di istruzione, accesso ad altri trattamenti preventivi e presenza di malattie croniche come diabete, patologie cardiovascolari o tumori.

Nessuna di queste variabili differiva in modo significativo tra i gruppi, rafforzando l’ipotesi di un effetto diretto della vaccinazione.

Benefici anche dopo la diagnosi

Un’analisi successiva, pubblicata sulla rivista Cell, ha mostrato che i benefici del vaccino non si limitano alla prevenzione. Tra le persone già affette da demenza all’inizio dello studio, chi aveva ricevuto la vaccinazione presentava una progressione più lenta della malattia e una riduzione della mortalità specifica per demenza nei nove anni successivi.

Circa il 30% dei vaccinati è morto per demenza durante il follow-up, contro quasi il 50% dei non vaccinati. I ricercatori hanno osservato inoltre una riduzione delle diagnosi di lieve decadimento cognitivo, una condizione che spesso precede la demenza vera e propria.

Differenze di genere e prospettive future

L’effetto protettivo è risultato molto più marcato nelle donne rispetto agli uomini, forse a causa di differenze nella risposta immunitaria o nei meccanismi biologici alla base della neurodegenerazione. Rimane invece da chiarire il meccanismo preciso con cui il vaccino esercita questi effetti: potrebbe limitare la riattivazione del virus, modulare l’infiammazione o influenzare il sistema immunitario in modo più ampio.

I risultati sono stati replicati in altri Paesi, tra cui Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Se confermati da studi clinici randomizzati, questi dati suggeriscono che una strategia preventiva contro la demenza potrebbe essere già disponibile, aprendo nuovi scenari nella lotta a una delle principali sfide sanitarie globali.