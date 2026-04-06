Un intervento tempestivo e guidato a distanza ha salvato una donna anziana da un grave rischio di soffocamento. Poco dopo le tredici del giorno prima di Pasqua, la Centrale Operativa del 118 di Salerno ha ricevuto una richiesta di aiuto per un’anziana in difficoltà respiratoria a causa di un’ostruzione da bolo alimentare.

La dottoressa Sara Pilato, gestendo la chiamata, non solo ha immediatamente attivato i soccorsi, ma ha anche fornito istruzioni precise ai presenti per le manovre di emergenza. Seguendo le sue indicazioni, basate su compressioni addominali decise, dopo alcuni tentativi la manovra ha avuto successo.

L’anziana è riuscita a espellere il boccone e a riprendere a respirare. La telefonata è proseguita fino all’arrivo dell’ambulanza, che ha prestato le cure necessarie alla donna, ora fuori pericolo.

Il ruolo fondamentale della Centrale Operativa 118

La Centrale Operativa 118 rappresenta un punto nevralgico per la gestione delle emergenze sanitarie. Il suo compito primario è coordinare gli interventi sul territorio, attivando la risposta ospedaliera e inviando i mezzi di soccorso più idonei, operando ininterrottamente, ventiquattro ore su ventiquattro.

Composizione e funzioni della Centrale

All’interno della Centrale Operativa 118 opera un team multidisciplinare composto da infermieri, medici e personale tecnico-informatico.

Questi professionisti, attraverso un’accurata valutazione della situazione clinica basata sull’intervista telefonica, determinano l’invio del mezzo di soccorso più appropriato. La Centrale garantisce inoltre il coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale di competenza, assicurando una risposta continua e organizzata alle necessità sanitarie.