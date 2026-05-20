L’ospedale Cardarelli di Napoli è stato designato hub europeo per la formazione del personale medico e infermieristico nell’impiego di una tecnica innovativa destinata al trattamento dei grandi ustionati. L’annuncio è stato dato il 20 maggio 2026 durante il convegno “Maxi emergenze grandi ustioni”, che ha visto la partecipazione di istituzioni ed esperti nazionali e internazionali.

La nuova procedura adottata dal Cardarelli si basa sull’uso di una miscela di enzimi estratti dal gambo dell’ananas. Questa tecnica consente, nelle prime fasi delle ustioni, di intervenire farmacologicamente e non chirurgicamente, direttamente al letto del paziente, per asportare i tessuti necrotici.

L’hub sarà operativo entro la fine dell’anno. Il direttore generale dell’ospedale, Antonio D’Amore, ha dichiarato: “È un grande riconoscimento essere hub europeo di formazione per una patologia così specifica e iper specialistica”.

Il ruolo del Cardarelli e le innovazioni nel trattamento

Il Cardarelli è già punto di riferimento nel Sud Italia per il trattamento dei grandi ustionati e dispone di un reparto di Terapia intensiva dedicato, con otto posti letto. Ogni anno la struttura accoglie almeno cento pazienti con ustioni gravi, per un tempo medio di ricovero di due mesi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha sottolineato: “dobbiamo essere orgogliosi” di questo riconoscimento.

Durante il convegno, Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento di Protezione civile nazionale, ha evidenziato che “anche solo 5 grandi ustionati possono mettere in crisi i sistemi sanitari regionali ed è dunque importante avere la disponibilità, giorno per giorno, dei posti liberi da mettere a fattore comune”. La Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario del Dipartimento di Protezione civile, con sedi a Pistoia e Torino, avrà il compito di organizzare e monitorare in tempo reale la disponibilità dei posti letto.

Formazione e rete sanitaria integrata

L’ospedale Cardarelli è stato individuato come centro di training europeo per medici specializzati nella gestione di pazienti grandi ustionati.

La rete coinvolge Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere e università, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione logistica definita per offrire ai pazienti le migliori possibilità di sopravvivenza. Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti della Protezione civile, della Sanità Militare, delle Emergenze sanitarie e di numerosi esperti provenienti da ospedali italiani ed europei.

Tra le innovazioni tecnologiche illustrate, sono state presentate nuove tecnologie per il trattamento delle ustioni, quali laser, macchine per il linfodrenaggio e terapie compressive, e le innovazioni in ambito chirurgico. Il professor Franz Wilhelm Baruffaldi‑Preis, direttore del Centro ustioni del Niguarda di Milano, ha spiegato che sono in corso interventi microchirurgici dove, per le articolazioni maggiormente compromesse nella funzione, si preleva una piccola porzione di tessuto sano da un’altra parte del corpo e la si posiziona sull’articolazione, eseguendo anastomosi vascolari, cioè ricollegando i vasi del lembo con quelli della sede anatomica che si deve ricostruire.