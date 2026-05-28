A Vietri sul Mare la quarta edizione di ERABS The Way Point - La Standardizzazione, congresso nazionale su chirurgia bariatrica e metabolica. L'evento ha riunito oltre 250 professionisti da tutta Italia, con relatori e faculty internazionali, per confrontarsi su strategie e sfide nel trattamento dell'obesità.

Casi clinici e obesità infantile

Un tema centrale: il caso di una quattordicenne che, per disagio corporeo, ha interrotto la scuola e attende consulto medico per un intervento di perdita di peso. Il Dr. Ugo Bardi, Presidente, ha evidenziato l'obesità quale patologia vera e propria, spesso con comorbidità (ortopedici, ipertensione, diabete, apnee notturne).

ERABS e approccio multidisciplinare

Il percorso ERABS (Enhanced Recovery After Bariatric Surgery) è un modello innovativo per sicurezza, qualità delle cure, recupero post-operatorio e standardizzazione dei trattamenti in chirurgia bariatrica. L'approccio multidisciplinare integrato, fondamentale, coinvolge chirurghi, anestesisti, nutrizionisti, psicologi, infermieri e riabilitatori.

Obesità infantile in Campania: dati e nutrizione

Affrontato il tema dell'obesità infantile, rilevante in Campania, dove oltre un bambino su tre soffre di eccesso ponderale. La nutrizionista Annalisa Giordano ha spiegato il problema culturale, legato a un'alimentazione che iperalimenta i bambini con cibi ultra-processati e bevande zuccherate.

Consigli per le madri: invertire l'ordine dei pasti (prima verdure) e rispettare le linee guida per una sana alimentazione, evitando pratiche tradizionali post-belliche.

Il ruolo della SICOB

La Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB) promuove formazione e diffusione delle migliori pratiche in chirurgia bariatrica e metabolica. Organizza eventi, congressi e corsi di aggiornamento per i professionisti, mirando a migliorare qualità e sicurezza degli interventi per i pazienti con obesità.