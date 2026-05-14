Il Coordinamento delle associazioni dei pazienti diabetici della Campania e del Sud Italia ha lanciato un accorato appello per l'istituzione immediata di un tavolo tecnico regionale. L'obiettivo primario è organizzare un'efficace e corretta presa in carico dei pazienti diabetici, una necessità impellente evidenziata dalla presidente del Coordinamento, Fabiana Anastasio. L'intervento è avvenuto a Napoli il 14 maggio 2026, sottolineando la gravità della situazione.

La richiesta di una svolta nell'assistenza diabetologica

La situazione attuale in Campania è stata definita da Anastasio come "un punto di non ritorno", che richiede una "svolta immediata".

La presidente ha denunciato come i pazienti diabetici siano di fatto "abbandonati a sé stessi" nella gestione degli screening per le complicanze derivanti dalla malattia. Ha inoltre sottolineato che quasi tutte le strutture diabetologiche regionali sono prive di percorsi strutturati essenziali affinché il paziente venga preso in carico nel proprio centro e seguito nelle varie fasi di prevenzione o monitoraggio delle complicanze.

La proposta di un tavolo tecnico ad hoc si distingue dalla già esistente Commissione Diabetologica, con l'intento di includere al suo interno tutti gli specialisti previsti nel team diabetologico. Questa iniziativa è considerata "indispensabile" data la peculiarità della patologia e l'ampio numero di cittadini coinvolti: ben 460.000 solo in Campania.

Collaborazione passata e urgenza di un nuovo dialogo

Anastasio ha ricordato come, sotto la precedente Amministrazione Regionale, la collaborazione con il Coordinamento avesse prodotto risultati significativi. Tra questi, la revisione delle linee di indirizzo per l'utilizzo di tecnologie specifiche per il monitoraggio continuo della glicemia, estese a nuove fasce di pazienti. Tuttavia, con l'attuale Amministrazione, non si è ancora concretizzata un'interlocuzione utile, e non c'è stato un "ascolto concreto" rispetto alle esigenze dei pazienti e delle associazioni.

Il diabete è stato definito dalla presidente come il "paradigma della cronicità". Una sua gestione efficace non solo migliorerebbe la qualità della vita dei pazienti, ma consentirebbe anche una migliore prevenzione di numerose altre patologie che dal diabete possono derivare, con un impatto positivo sull'intero sistema sanitario.

L'importanza dei percorsi strutturati per la prevenzione delle complicanze

Il Coordinamento ribadisce con forza la necessità di attuare al più presto percorsi strutturati specifici per la prevenzione delle complicanze. Queste ultime rappresentano il "vero dramma dei pazienti diabetici", causando conseguenze "disastrose sui conti economici del nostro sistema sanitario". La vasta platea di circa 460.000 cittadini campani affetti da diabete rende evidente l'urgenza di interventi coordinati e mirati per garantire un'assistenza sanitaria adeguata e sostenibile, migliorando la qualità della vita e riducendo l'onere sul sistema.