Il Coordinamento delle associazioni dei pazienti diabetici della Campania e del Sud Italia, per voce della sua presidente Fabiana Anastasio, ha lanciato un appello urgente per l'istituzione di un tavolo tecnico regionale dedicato alla gestione della patologia diabetica. La richiesta, formulata a Napoli il 14 maggio 2026, evidenzia la necessità impellente di coinvolgere tutte le figure specialistiche indispensabili per garantire una “presa in carico” efficace e appropriata dei pazienti.

Urgenza di un tavolo tecnico regionale per il diabete

Fabiana Anastasio ha sottolineato la criticità della situazione: “Serve subito un tavolo tecnico regionale al cui interno vi siano tutte le figure necessarie per organizzare un'efficace e corretta 'presa in carico' del paziente diabetico.

Siamo a un punto di non ritorno ed in Campania serve una svolta immediata”. La presidente ha evidenziato come i pazienti diabetici siano spesso lasciati soli nella gestione degli screening e nella prevenzione delle complicanze derivanti dalla malattia.

Secondo il Coordinamento, la creazione di un tavolo tecnico specifico, distinto dalla Commissione Diabetologica già esistente, è da considerarsi indispensabile. Questa urgenza è motivata sia dalle peculiarità della patologia sia dal vasto numero di cittadini coinvolti: si stimano circa 460.000 persone con diabete solo in Campania. Viene inoltre segnalato che la quasi totalità delle strutture diabetologiche regionali manca di percorsi strutturati essenziali per la corretta presa in carico e il monitoraggio costante delle complicanze.

Anastasio ha ricordato la proficua collaborazione con la precedente amministrazione regionale, che aveva condotto a risultati concreti, come la revisione delle linee di indirizzo per l'utilizzo di tecnologie avanzate per il monitoraggio continuo della glicemia, estendendole a nuove fasce di pazienti. Tuttavia, con la nuova amministrazione regionale, un dialogo costruttivo non è ancora stato avviato, lasciando in sospeso importanti questioni relative all'assistenza.

L'approccio multidisciplinare e la prevenzione delle complicanze

Il tema dell'approccio multidisciplinare nella gestione del diabete è stato al centro anche di iniziative formative sul territorio. Un esempio è il corso “Missione Diabete: vincere la sfida con l’approccio multidisciplinare”, tenutosi a Torre del Greco il 3 ottobre 2025.

L'evento, rivolto a professionisti sanitari quali farmacisti, infermieri e medici, ha approfondito aspetti cruciali come la fisiopatologia del diabete mellito, l'ottimizzazione delle terapie, l'aderenza al trattamento e l'impiego di tecnologie innovative, tra cui sensori glicemici, pompe insuliniche e telemedicina. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle complicanze, incluse le ulcere cutanee, e ai percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), ribadendo l'importanza di una collaborazione sinergica tra le diverse figure professionali e di una presa in carico territoriale integrata tra ospedale e comunità.

La presidente del Coordinamento ha definito il diabete “il paradigma della cronicità”, sottolineando che una sua gestione efficace non solo migliora la qualità della vita dei pazienti, ma permette anche di prevenire numerose altre condizioni correlate.

Questo si traduce in benefici tangibili sia per gli individui affetti sia per la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale. Anastasio ha concluso ribadendo l'urgenza di implementare al più presto percorsi strutturati per la prevenzione delle complicanze, definite “vero dramma dei pazienti diabetici e che determinano conseguenze disastrose sui conti economici del nostro sistema sanitario”.