La Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, esprime profonda preoccupazione per la situazione di una bambina appartenente alla cosiddetta “famiglia nel bosco”. La piccola è ricoverata in ospedale da domenica e i genitori hanno accesso alla struttura solo durante gli orari di visita e sempre in presenza di un’educatrice della casa famiglia. Questa limitazione impedisce ai genitori di restare accanto alla figlia durante la degenza.

Terragni evidenzia come questa circostanza non rispetti pienamente i diritti fondamentali sanciti dalla Carta Europea dei bambini in ospedale e dalla prima Carta italiana, adottata a Trieste nel 2001.

In particolare, viene sottolineata la violazione del diritto alla continuità relazionale con la famiglia, un aspetto cruciale durante il periodo di ricovero.

Modalità di visita e continuità relazionale

La bambina è stata ricoverata a seguito di una crisi respiratoria. I genitori sono stati informati del ricovero solo il giorno successivo all’ammissione della figlia. Le modalità di visita attualmente previste, con la presenza obbligatoria di un’educatrice e limitate a specifici orari, sollevano interrogativi sul benessere psicologico della minore e sul rispetto del suo diritto a mantenere un legame affettivo stabile con i propri cari.

Principi a tutela dei minori in ospedale

La Carta Europea dei bambini in ospedale, elaborata nel 1988, stabilisce principi cardine per garantire un trattamento dignitoso e rispettoso ai minori ricoverati.

In Italia, la prima Carta italiana dei diritti del bambino in ospedale, sottoscritta nel 2001 a Trieste da importanti istituzioni pediatriche, ha ribadito con forza il diritto alla continuità del rapporto con la famiglia. Questo principio mira a ridurre lo stress e l'ansia legati all'ospedalizzazione, assicurando un ambiente il più possibile sereno per il bambino.