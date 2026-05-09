Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza sanitaria su quattro passeggeri che hanno viaggiato su un volo della compagnia aerea KLM. La misura è stata presa in seguito alla segnalazione di un caso sospetto di hantavirus. L’intervento delle autorità sanitarie si è reso necessario dopo che uno dei passeggeri del volo, atterrato nei giorni scorsi, ha manifestato sintomi compatibili con l’infezione virale. Questa azione evidenzia la prontezza nella gestione di potenziali rischi per la salute pubblica.

La decisione di avviare la sorveglianza ha l'obiettivo di monitorare attentamente lo stato di salute dei soggetti potenzialmente esposti, in attesa degli esiti degli accertamenti diagnostici.

Il Ministero ha specificato che i quattro passeggeri sono stati individuati grazie a un’efficace attività di tracciamento dei contatti e sono stati prontamente informati sulle misure precauzionali da adottare. L’hantavirus è un agente patogeno che può causare infezioni anche gravi nell’uomo, trasmesse principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o i loro escrementi.

Dettagli della sorveglianza e indicazioni per i passeggeri

La sorveglianza sanitaria sui quattro passeggeri, attivata dal Ministero della Salute, consiste in un monitoraggio attivo dei sintomi e in controlli periodici. L'obiettivo è identificare tempestivamente eventuali segni di infezione. Le autorità sanitarie hanno inoltre fornito indicazioni specifiche su come comportarsi in caso di comparsa di sintomi riconducibili all’hantavirus, quali febbre, dolori muscolari e problemi respiratori.

Al momento, non risultano ulteriori casi sospetti tra i passeggeri del volo KLM interessato, un dato che rassicura sulla limitata diffusione.

Hantavirus: caratteristiche, trasmissione e prevenzione

L’hantavirus è un virus appartenente alla famiglia degli Hantaviridae, noto per essere trasmesso prevalentemente attraverso il contatto diretto o indiretto con roditori infetti. L’infezione nell’uomo può manifestarsi con sintomi simil-influenzali e, in alcuni casi, può evolvere in forme più gravi, come la sindrome polmonare da hantavirus o la febbre emorragica con sindrome renale. La trasmissione interumana è considerata rara. La prevenzione si concentra sull’evitare il contatto con i roditori e i loro residui biologici, adottando misure igieniche accurate e la bonifica degli ambienti per ridurre il rischio di esposizione.