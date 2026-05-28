Un importante appuntamento si terrà il 29 maggio 2026 nell’aula consiliare del Comune di Giugliano, dedicato alla promozione di stili di vita sani tra i giovani. L'incontro, che porta il titolo "Tecnologie e salute, studenti e ricercatori insieme per nuovi stili di vita", vedrà la partecipazione congiunta di studenti, ricercatori, medici e creativi. L'obiettivo è discutere i risultati raggiunti dal progetto iPerseo, un'iniziativa che si distingue per il suo approccio innovativo, mirando a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi nella diffusione di buone pratiche per la salute, anche grazie all'impiego di tecnologie sviluppate direttamente dagli studenti.

La giornata di confronto si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Diego D’Alterio. Seguiranno gli interventi di figure chiave come Guido Iaccarino, coordinatore Spok 4 Age-It Unina; Loredana Raia, presidente della V Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania; Ilaria Fasano, consigliera comunale a Giugliano; e le dirigenti scolastiche Giuseppina Nugnes, Amalia Sciorio e Olimpia Pasolini. Sarà presente anche Giovanni Minicucci, direttore strategico del don Orione di Napoli. Un momento significativo sarà dedicato alla presentazione di una app sviluppata nell’ambito del progetto e a una riflessione approfondita sull’importanza della grafica nei percorsi comunicativi specificamente rivolti agli adolescenti.

Il progetto iPerseo e l'impegno nelle scuole di Napoli

Il progetto iPerseo ha esteso la sua azione direttamente nelle scuole di Napoli, coinvolgendo istituti come il Giustino Fortunato e il Vittorio Veneto. L'iniziativa si è concentrata sulla sensibilizzazione riguardo a temi cruciali quali il bullismo e l'obesità giovanile. In collaborazione con Videometrò, gli studenti hanno avuto un ruolo attivo nella realizzazione di video, strumenti pensati per promuovere valori fondamentali come il rispetto, l'inclusione e l'adozione di uno stile di vita sano. Questi materiali video costituiranno un pilastro per una campagna informativa di più ampio respiro, a supporto dell'app iPerseo, sviluppata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in sinergia con il team di progetto.

La app iPerseo è stata concepita come uno strumento educativo per i giovani, mirato a insegnare i principi della corretta alimentazione e a incoraggiare un stile di vita sano e attivo. Per rendere l'app più coinvolgente, sono stati integrati anche due minigiochi. L'ambizioso obiettivo del progetto è formare una nuova generazione di personale non medico, capace di condividere e implementare approcci innovativi per una vita attiva e in salute a tutte le età, contribuendo così a un "invecchiamento di successo".

Obiettivi del progetto: prevenzione e supporto

L’iniziativa si propone di creare una rete di collaborazione che coinvolga attivamente famiglie, scuole e specialisti. Questo impegno congiunto è fondamentale per affrontare efficacemente problematiche complesse come il bullismo e l'obesità giovanile.

Il progetto mira a promuovere la creazione di ambienti inclusivi e a garantire un adeguato supporto psicologico. Attraverso la campagna informativa e le attività pratiche, il progetto iPerseo intende fornire ai giovani strumenti concreti e conoscenze essenziali per una crescita sana, rafforzando il rispetto reciproco e la consapevolezza dell'importanza della salute mentale e fisica.