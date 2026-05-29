La Corte dei Conti ha approvato il referto sull’avanzamento della Missione Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), aggiornato al 13 febbraio 2026. Il documento evidenzia progressi significativi, specie nella digitalizzazione ospedaliera, ma segnala persistenti criticità: ritardi nell’attivazione delle strutture e marcati divari territoriali tra Nord e Sud. Con una dotazione di 15,6 miliardi di euro dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), la Missione 6 ha raggiunto, a marzo 2026, l’88,6% dei milestone (39 su 44) e il 77,6% dei target (45 su 58).

Tuttavia, il dato aggregato cela profonde disuguaglianze nell’attuazione degli investimenti.

Case e Ospedali di Comunità: attivazione e divari

L’investimento nelle Case della Comunità mira all’attivazione di almeno 1.038 strutture entro giugno 2026. Le Regioni hanno programmato 1.412 interventi per 2,9 miliardi di euro (2 miliardi PNRR). Impegni di spesa toccano 1,9 miliardi (67%), pagamenti 940 milioni. Il monitoraggio Agenas (secondo semestre 2025) rileva 781 Case operative (45,4%), ma solo 66 strutture su 1.722 (il 3,8%) sono pienamente attive, garantendo tutti i servizi obbligatori.

Per gli Ospedali di Comunità, l’obiettivo è di 307 strutture attive entro giugno 2026. A fine 2025, 163 presidi risultano operativi (27,4% dei 594 programmati), con 2.921 posti letto.

Solo 119 rispettano gli standard di personale. La distribuzione territoriale è fortemente squilibrata: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise mostrano i livelli di attivazione più elevati. A febbraio 2026, nessuno dei 432 progetti censiti in ReGiS risulta concluso.

Digitalizzazione e nodi finanziari

Sul fronte tecnologico, la digitalizzazione ospedaliera ha centrato gli obiettivi: le 280 strutture target sono state digitalizzate entro fine 2025. Per le grandi apparecchiature, su 3.100 previste, il 96% è stato consegnato e 2.945 sono state collaudate. Impegni finanziari all’86%, pagamenti quasi completati.

Permangono due criticità sistemiche. Gli enti territoriali hanno anticipato 4 miliardi di euro per pagamenti PNRR, a fronte di soli 1,7 miliardi di trasferimenti statali.

Questo gap finanziario incide maggiormente sul Nord (2 miliardi di anticipazione), mentre il Sud ha ricevuto trasferimenti pari al 41,4% dei pagamenti effettuati. La seconda è il divario Nord-Sud nella capacità di spesa. Per la digitalizzazione, il Nord ha impegnato il 74% degli investimenti, il Centro il 70,8%, il Sud solo il 57%. Performance inferiori si registrano al Sud anche per Case e Ospedali di Comunità.

Assistenza domiciliare: rischio "bassa intensità"

L’obiettivo di assistere il 10% della popolazione over 65 tramite Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è stato raggiunto in anticipo (1,55 milioni di pazienti contro 1,4 milioni). La Corte dei Conti, però, avverte che l’attenzione esclusiva agli indicatori quantitativi rischia un modello “a bassa intensità”, privo di verifica sistematica degli esiti di salute, della continuità delle cure e della riduzione dei ricoveri evitabili.

Il referto sottolinea che “l’ampliamento della platea degli assistiti non si accompagna a un’analisi sistematica sull’effettiva capacità dell’investimento pubblico di migliorare lo stato di salute della popolazione anziana più fragile”.

La sfida imminente, conclude la Corte, sarà trasformare il rinnovo tecnologico in un effettivo miglioramento dei servizi, garantendo la sostenibilità finanziaria degli enti territoriali in attesa dei trasferimenti statali. Entro giugno 2026, restano da impegnare 8 miliardi di euro di investimenti.