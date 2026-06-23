La sera del 23 giugno 2026 è stata firmata l'ipotesi di accordo che disciplina il lavoro dei medici di famiglia nelle Case di Comunità. L'intesa, raggiunta dopo un'accelerazione delle trattative tra Sisac (in rappresentanza delle Regioni) e i sindacati Fimmg e Fmt, rappresenta un passo cruciale per l'operatività dei medici di base nelle nuove strutture territoriali.

Le Condizioni Operative e il Compenso

Il nuovo accordo prevede per i medici di base l'obbligo di svolgere fino a sei ore settimanali di attività nelle Case di Comunità, per quarantotto settimane l'anno, nella fascia oraria tra le 8:00 e le 20:00.Ogni turno dovrà avere una durata minima di tre ore continuative.

Per ciascuna ora di attività, ai medici è riconosciuto un compenso di 38,72 euro, oltre agli oneri. È stato introdotto un sistema di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale, a garanzia di uniformità economica.

Contesto della Riforma e Dichiarazioni Chiave

Questa intesa si inserisce nel percorso di rinnovamento della medicina territoriale, un obiettivo strategico sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La firma è stata preceduta dall'approvazione, da parte del Comitato di settore Regione-Sanità della Conferenza delle Regioni, di un atto di indirizzo per un "accordo ponte", propedeutico al rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale. Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, ha evidenziato che "la difesa dei medici e quella del Ssn non sono in contrapposizione: stanno insieme, o cadono insieme".

Ha chiarito che le ore previste non costituiscono un debito orario, ma "prestazioni aggiuntive riconosciute e retribuite, ancorate a funzioni definite e a risorse certe".

Impegni Futuri della Fimmg

La Fimmg ha espresso la propria disponibilità a lavorare per l'accordo ponte entro il 30 giugno. Successivamente, si impegnerà per la definizione dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 2025-2027, auspicando che il negoziato porti a retribuzioni eque e coerenti per la medicina generale, allineate alla vigenza contrattuale.