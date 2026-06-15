L'artrosi si conferma la patologia osteoarticolare più diffusa a livello globale e la seconda malattia cronica per prevalenza in Italia, dopo l'ipertensione. I dati attuali evidenziano un significativo aumento dei casi, in particolare tra le donne dopo i cinquant’anni, anche a causa dei cambiamenti metabolici post-menopausali, e tra gli uomini sotto i quarantacinque anni, spesso correlato a traumi sportivi o attività lavorative usuranti. L'incidenza della malattia è in crescita anche per l'invecchiamento della popolazione attiva, soprattutto tra gli over 65.

Per affrontare queste nuove sfide nella gestione dell'artrosi, si terrà a Napoli la quarta edizione del Cardarelli Rehabilitation. L'evento, in programma il 17 e 18 giugno 2026 presso il Salone Moriello del padiglione monumentale dell’AORN “Antonio Cardarelli”, è organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione Specialistica, diretta dal Dott. Massimo Costa. L'iniziativa vede la partecipazione dell’Università Federico II, dell’Università “Luigi Vanvitelli” e il patrocinio della Simfer (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa). Il corso è accreditato con 9 crediti ECM per la professione di Medico Chirurgo ed è rivolto a un massimo di novanta partecipanti, offrendo un'importante occasione di aggiornamento e confronto multidisciplinare.

Gestione clinica e innovazione riabilitativa

La prima giornata, mercoledì 17 giugno, sarà dedicata alla gestione del paziente con artrosi, approfondendo il ruolo del fisiatra ambulatoriale, le indicazioni al trattamento chirurgico, le terapie conservative, la gestione del linfedema e le tecniche infiltrative. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Come la patologia artrosica può influenzare una vita da sportivo”. Condotta dal giornalista Carlo Alvino, vedrà la partecipazione di esperti accademici, scientifici e personalità del mondo dello sport, tra cui Vincenzo Montefusco, Francesco Montervino ed Eduardo Chiacchio, per un confronto sull'impatto dell'artrosi nella vita degli atleti.

Giovedì 18 giugno, la seconda giornata si aprirà con gli interventi di Giovanni Iolascon, presidente Simfer, e Carlo Ruosi, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione della Federico II. Il programma si concentrerà sulla gestione del paziente con gonartrosi e osteoartrosi di spalla, includendo una lettura magistrale su sarcopenia ed edema osseo correlato all’osteoartrosi, a cura del Dott. Antimo Moretti. La giornata si concluderà con una sessione pratica sulle tecniche infiltrative su manichino didattico e sull’utilizzo di ortesi in stampa 3D. In questo contesto, il Cav. Dr. Salvio Zungri presenterà il “Work flow digitale per la realizzazione di ortesi in stampa 3D”, evidenziando le frontiere più promettenti nel campo dell'ortopedia moderna.

L'eccellenza della Riabilitazione Specialistica Cardarelli

L’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione Specialistica del Cardarelli si distingue per l'elevato volume di attività, con oltre cinquemila consulenze medico-specialistiche e l'elaborazione di progetti riabilitativi individuali per i pazienti degenti ogni anno. Il personale sanitario eroga circa trentunomila prestazioni riabilitative di alta specialità all’anno, coprendo ambiti neuro-riabilitativi, orto-traumatologici, protesici e per patologie respiratorie gravi. A conferma dell'impegno nell'innovazione, è in fase di attivazione una Palestra Riabilitativa con tecnologia robotica, volta a migliorare ulteriormente la qualità dell'assistenza e dei percorsi terapeutici offerti ai pazienti.

L'osteoartrosi, che in Italia interessa oltre quattro milioni di persone, rappresenta una delle principali cause di dolore e disabilità nella popolazione adulta e anziana, con un impatto significativo sulla qualità della vita e sulla sostenibilità dei percorsi assistenziali. Il Cardarelli Rehabilitation 2026 si propone quindi come un appuntamento fondamentale per approfondire le più moderne strategie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dedicate alle patologie artrosiche delle grandi articolazioni, promuovendo l'eccellenza professionale e l'innovazione nel settore.