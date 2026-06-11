Le nuove frontiere della salute saranno al centro di un significativo convegno medico in programma sabato 20 giugno 2026 presso la Tenuta Ippocrate. L'evento, intitolato “Le Nuove Frontiere della Salute - La longevità in salute è solo free from drugs. La Medicina Predittiva, di Precisione”, è promosso dal Centro Medico “La Salute” di Rocco Fusco in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Avellino. L'incontro si focalizzerà su medicina predittiva e di precisione, con particolare attenzione a prevenzione, regolazione dei sistemi biologici e strategie integrate per il mantenimento di una salute ottimale.

I lavori inizieranno alle 9.15 con i saluti di Rosa Bianco, redattrice del Corriere dell’Irpinia, seguiti dall’intervento di Francesco Sellitto, presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino. Rosario Savino, specialista in Neuropsichiatria infantile, introdurrà i lavori alle 9.35. Alle 10.00 interverrà Gerardo Torre, medico epidemiologo, mentre la moderazione della mattinata sarà affidata alle 10.30 a Giovanni Moscarella, biologo nutrizionista.

Programma Dettagliato del Convegno

Dalle 10.40, la sessione “Diagnosi di traiettorie”, curata da Raffaele Ambrosio, verterà su composizione corporea, salute dei tessuti e metodologie BIA-ACC e PPG. Seguiranno interventi sulla “gestione delle traiettorie”: alle 11.50, Giorgio Crucitti approfondirà la modulazione del sistema nervoso autonomo e la terapia neurale; alle 12.30, Vincenzo Bove tratterà la regolazione psico-limbica ed educazione emotiva; alle 13.00, Crucitti parlerà di nutrizione e movimento per la gestione immuno-endocrina.

Alle 13.30, spazio per domande e risposte, con focus su alimentazione PRAL-negativa e riduzione degli AGEs.

Il pomeriggio si aprirà alle 15.30 con Bruno Corrado sul tema della qualità dei nutrienti. Alle 16.15, Rocco Fusco presenterà le terapie di supporto, tra cui ozonoterapia e terapia chelante con EDTA. La chiusura dei lavori, alle 17.00, sarà affidata ad Antonella Perrino con l’intervento “Dalla teoria alla pratica”. L’evento mira a promuovere il confronto tra specialisti su prevenzione, medicina predittiva e approcci integrati alla salute, secondo il principio: “Prevenire oggi, vivere meglio domani”.

Il Ruolo dell'Ordine dei Medici di Avellino

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino, co-organizzatore, è un ente pubblico che rappresenta e tutela la professione medica e odontoiatrica nel territorio provinciale.

L'Ordine promuove formazione, aggiornamento e salute pubblica, favorendo il confronto tra professionisti e la diffusione di buone pratiche cliniche e preventive.

La collaborazione tra il Centro Medico “La Salute” e l’Ordine dei Medici di Avellino intende rafforzare l'attenzione su prevenzione e personalizzazione dei percorsi di cura, elementi chiave della medicina predittiva e di precisione, al centro di questo convegno.