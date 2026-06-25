Il Ministero della Salute ha annunciato l'attivazione di un sistema di sorveglianza sui grandi eventi, con particolare attenzione ai concerti, in risposta all'attuale emergenza caldo che sta interessando l'Italia. Questa decisione, comunicata al termine della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, precede l'imminente diffusione di una circolare specifica sulle misure da adottare.

Le nuove disposizioni ministeriali prevedono anche un rafforzamento dei controlli e dell'assistenza presso i Centri di salute mentale territoriali, con un focus specifico sugli anziani, considerati tra le categorie più a rischio durante le ondate di calore.

Per offrire supporto e informazioni ai cittadini, è stato inoltre attivato il numero di pubblica utilità 1500, disponibile per ogni richiesta legata all'emergenza.

Allerta caldo: le città a rischio e le previsioni

Il Ministero della Salute ha innalzato il livello di allerta per il caldo, portando a otto il numero delle città contrassegnate dal bollino rosso, il massimo livello di rischio previsto dal sistema di monitoraggio nazionale delle ondate di calore. Le città attualmente in allerta rossa sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Altre importanti aree urbane, inclusa Roma, rientrano nella fascia arancione, mentre il bollino giallo indica una situazione di pre-allerta nelle restanti località monitorate.

Questo incremento delle allerte coincide con la seconda ondata di caldo dell'anno, causata dalla persistenza dell'anticiclone africano, responsabile dell'afflusso di masse d'aria estremamente calde dal Nord Africa. Le regioni maggiormente colpite sono Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, dove le temperature massime potranno raggiungere i 35-37 gradi. Le minime notturne, spesso superiori ai 25 gradi, manterranno elevato il disagio. La situazione è particolarmente critica in Pianura Padana, dove la conformazione geografica favorisce il ristagno dell'aria e limita il ricambio atmosferico, amplificando il disagio fisico percepito.

Protezione delle fasce vulnerabili e raccomandazioni

Per mitigare gli effetti delle temperature estreme, il Ministero della Salute raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenere una corretta idratazione e trascorrere il maggior tempo possibile in ambienti climatizzati.

Una particolare attenzione è rivolta alle persone vulnerabili: anziani, bambini, soggetti fragili e individui affetti da patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e neurologiche. Le temperature elevate e prolungate, unite a forte umidità e scarsa ventilazione, possono infatti favorire disidratazione, colpi di calore e un aggravamento delle condizioni di salute preesistenti.

Tra le ulteriori indicazioni ministeriali figurano l'astensione dall'attività fisica nelle ore centrali del giorno, la corretta conservazione degli alimenti e il costante monitoraggio delle persone più a rischio. Il numero verde 1500, attivo per tutta la durata dell'emergenza, continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per ricevere informazioni e assistenza nella gestione dei rischi legati alle ondate di calore.