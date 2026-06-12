Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ribadito l'importanza di investire in ricerca e diagnosi precoci per le malattie rare. Al convegno FutuRare 2026, tenutosi a Napoli in occasione della Giornata Mondiale sulle Malattie Rare, Fico ha sottolineato che "siccome sono malattie rare non sono meno importanti", evidenziando la necessità di maggiori investimenti in ricerca, programmazione e finanziamenti.

Fico ha ricordato il rafforzamento della rete regionale per le malattie rare. Priorità future: accelerare le diagnosi precoci, migliorare i percorsi di transizione verso l’età adulta – "un momento critico" – e sostenere le famiglie.

"La Regione deve essere vicina alle persone con malattia rara e alle famiglie. Questo è il nostro impegno", ha concluso.

FutuRare 2026: obiettivi e confronto

L’evento FutuRare 2026, l’11 e 12 giugno 2026 all’Auditorium della Regione Campania, è stato organizzato dal Centro di Coordinamento Malattie Rare e dalla Direzione Generale Tutela della Salute. Ha riunito decisori politici, specialisti, medici, pediatri, ricercatori e pazienti per confrontarsi sull'attuazione del Piano nazionale delle malattie rare. L'obiettivo: migliorare percorsi, trattamenti, ricerca, comunicazione e formazione, pilastri per una rete efficace.

Contributi e prospettive

La seconda giornata, aperta da Roberto Fico, ha delineato i bisogni insoddisatti dei pazienti e una "roadmap" per un percorso virtuoso.

Tra i relatori: Annalisa Scopinaro (Rete Uniamo) e Dora Cozzoli (rappresentante pazienti). Le tavole rotonde su terapie innovative e ricerca hanno visto interventi di esperti regionali e nazionali, inclusi Francesca Simonelli (Oftalmologia, Università “Luigi Vanvitelli”) e Maria Luisa Scattoni (Centro Nazionale Malattie Rare, ISS). L’evento è stato supportato da Chiesi Global Rare Diseases, Sanofi, Alexion e AstraZeneca Rare Disease.