Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso forti critiche nei confronti della decisione del governo di fermare la riforma dei medici di famiglia. L’11 giugno 2026, da Palazzo Lombardia, Fontana ha definito la scelta dell’esecutivo come "veramente sbagliata", evidenziando che la proposta godeva di un consenso trasversale, essendo stata sottoscritta sia dal centrosinistra che dal centrodestra. Il governatore ha sottolineato che tale riforma rappresentava "l’inizio di quella che avrebbe potuto essere una grande riforma della sanità" e ha manifestato profondo dispiacere per la perdita di un’opportunità che riteneva cruciale e utile per tutti i cittadini.

La proposta di riforma della medicina territoriale prevedeva, attraverso un decreto legge, l’inserimento dei medici di famiglia all’interno delle Case di Comunità, anche in previsione delle numerose nuove aperture programmate per il mese di giugno. Fontana ha ribadito con fermezza che si trattava di "una strada necessaria", scaturita dai bisogni di salute dei territori e concepita nell'interesse primario dei cittadini. Ha inoltre ricordato che la proposta era stata appoggiata da numerosi governatori appartenenti a schieramenti politici diversi, e che avrebbe permesso di realizzare una sanità ancora più vicina ai cittadini e alle specifiche esigenze territoriali. Il presidente ha giudicato la decisione di ritirare la riforma "quantomeno affrettata", insistendo sull'importanza di garantire i servizi essenziali all’interno delle Case di Comunità.

Le ragioni dello stallo e il dibattito politico

Il progetto di riforma ha subito un arresto a causa della mancata convergenza su un accordo politico relativo al nuovo assetto contrattuale dei medici di famiglia. Dopo settimane di intenso confronto tra il Ministero della Salute, le Regioni e le categorie professionali, la bozza elaborata dal ministro Orazio Schillaci in collaborazione con le Regioni non ha trovato una sintesi condivisa all’interno della maggioranza di governo. Il fulcro del dibattito si è concentrato principalmente sul rapporto di lavoro dei medici di medicina generale: la proposta ministeriale delineava un doppio canale, prevedendo da un lato una convenzione riformata come modello ordinario e, dall'altro, una forma di dipendenza selettiva per le funzioni da svolgere specificamente all’interno delle Case della Comunità.

Una parte significativa della maggioranza, in particolare gli esponenti di Fratelli d’Italia, si è opposta risolutamente all’ipotesi di trasformare i medici di famiglia in dipendenti pubblici, sostenendo il rapporto convenzionale come via prioritaria per la medicina generale e la pediatria di libera scelta. Anche Forza Italia ha espresso forte contrarietà all’idea di far "regredire" i medici di famiglia a "anonimi burocrati" confinati nelle Case della Comunità, proponendo piuttosto un atto di indirizzo per modificare il convenzionamento in favore di studi associati capaci di assicurare reperibilità, fiducia e prossimità. Il ministro Schillaci, tuttavia, ha replicato alle critiche, chiarendo che l’intento non era affatto quello di smantellare il ruolo del medico di famiglia, bensì di rafforzarlo.

Sul fronte delle categorie professionali, la Fimmg aveva già dichiarato lo stato di agitazione contro il progetto, denunciando l’assenza di un confronto preventivo e paventando il rischio di un indebolimento del rapporto fiduciario con gli assistiti, oltre a un aumento dei vincoli organizzativi e una minore attrattività per una professione già in difficoltà.

Case della Comunità: sfide e prospettive future

Le Case della Comunità, pilastro dell’assistenza territoriale e previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresentano il cuore di questa visione riformatrice. La riforma avrebbe dovuto facilitare l’integrazione dei medici di famiglia in queste strutture, con l’obiettivo cruciale di rendere operative le numerose nuove aperture già programmate per il mese di giugno.

Attualmente, però, solo una percentuale minima delle Case della Comunità previste è pienamente funzionante. Fontana ha concluso il suo intervento sottolineando l’urgenza di "ripartire e capire come garantire i servizi" all’interno di queste strutture, che egli continua a considerare uno strumento fondamentale per assicurare prestazioni e assistenza diretta sul territorio, riducendo così, quando possibile, il ricorso agli ospedali.