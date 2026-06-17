Le Regioni hanno approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, sbloccando una situazione cruciale in vista della scadenza del 30 giugno, data fissata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l'apertura delle Case di Comunità. La nuova direttiva introduce l'obbligo per i medici di medicina generale di dedicare fino a un massimo di sei ore settimanali, per quarantotto settimane all'anno, alle attività all'interno di queste strutture.

L'approvazione è avvenuta per mano del Comitato di settore Regione‑Sanità della Conferenza delle Regioni, con l'intento di garantire la piena operatività delle Case di Comunità entro i termini previsti dal Pnrr.

Marco Alparone, presidente del Comitato, ha evidenziato come questa "soluzione di ragionevolezza" sia stata raggiunta attraverso il canale della contrattazione, assicurando il pieno raggiungimento del target Pnrr della missione 6. Ha inoltre sottolineato che l'atto pone le condizioni affinché Sisac e le organizzazioni sindacali possano sottoscrivere rapidamente un accordo atteso, contenente tutti gli elementi necessari per la piena operatività delle nuove strutture.

Obblighi e Organizzazione del Servizio

L'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere attività nelle Case di Comunità si aggiunge, in via residuale, ai compiti già previsti per i medici a rapporto orario, quali la copertura dei turni notturni, festivi e del sabato, se richiesto dall'Azienda sanitaria.

Saranno le singole Aziende sanitarie a determinare il fabbisogno e a distribuirlo equamente tra i professionisti, garantendo in ogni caso una presenza minima di almeno un medico in ogni Casa di Comunità.

Una volta definito questo accordo, si avvierà il confronto sul triennio contrattuale 2025‑2027 per l'intera Medicina generale, con l'obiettivo di giungere a un atto di indirizzo complessivo entro il 30 settembre 2026. Il nuovo assetto contrattuale prevede che la remunerazione per i medici convenzionati non sarà più basata unicamente sul numero di assistiti, ma anche sul raggiungimento di obiettivi specifici, come la presa in carico dei pazienti cronici o le ore di servizio svolte nelle Case di Comunità.

Ogni medico sarà inoltre tenuto a utilizzare sistemi digitali condivisi e a partecipare a verifiche sulla qualità delle prestazioni.

La Riforma dell'Assistenza Primaria Territoriale

La riforma, promossa dal Ministero della Salute, mira a evitare che le nuove strutture finanziate dal Pnrr restino prive di personale, considerando che oltre mille Case di Comunità dovranno essere attive entro l'estate. Viene introdotto un sistema a doppio binario: da un lato il modello tradizionale della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con regole aggiornate; dall'altro la possibilità, su base volontaria, di diventare dipendenti pubblici. La programmazione regionale potrà modulare il monte ore di servizio in base a fattori quali il numero di assistiti, le carenze territoriali, la densità abitativa, le caratteristiche delle aree interne e montane, e i livelli di cronicità e fragilità della popolazione.

Il decreto prevede inoltre che i medici di famiglia operino in stretta integrazione con infermieri, specialisti e servizi sociali, avvalendosi di sistemi informativi interoperabili e potenziando la telemedicina e la presa in carico dei pazienti cronici. Per la pediatria di libera scelta, è stabilita l'iscrizione dalla nascita fino al compimento del sedicesimo anno di età, con facoltà per le Regioni di estendere il limite a diciotto anni. Sarà definita una tariffa unica nazionale per tutti gli assistiti, articolata secondo nuove componenti remunerative. Infine, il testo istituisce la scuola di specializzazione in Medicina territoriale, di comunità e delle cure primarie, un percorso universitario specialistico finalizzato alla formazione dei medici destinati all'assistenza primaria territoriale.